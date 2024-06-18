Шведский парламент одобрил оборонное соглашение с США. Американская сторона получит доступ к 17 военным объектам

Шведский парламент одобрил оборонное соглашение с США, по которому страна предоставит американской стороне доступ к 17 военным объектам на своей территории. Об этом 18 июня пишет Dagens Nyheter.

В соответствии с соглашением США будет предоставлен доступ к учебным полигонам, военным лагерям, портам, авиабазам и аэропортам в 17 шведских населенных пунктах по всей территории королевства. За принятие документа проголосовали 266 депутатов парламента, 37 — против.



Соглашение критиковалось оппозицией за отсутствие в тексте запрета на размещение на территории Швеции ядерного оружия: фактически у США появляется возможность ввозить любую военную технику и боеприпасы. В правительстве объясняли это существующим парламентским решением, согласно которому на территории Швеции не будет ядерного оружия в мирное время.