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    Шведский парламент одобрил оборонное соглашение с США. Американская сторона получит доступ к 17 военным объектам

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    Шведский парламент одобрил оборонное соглашение с США, по которому страна предоставит американской стороне доступ к 17 военным объектам на своей территории. Об этом 18 июня пишет Dagens Nyheter.

    В соответствии с соглашением США будет предоставлен доступ к учебным полигонам, военным лагерям, портам, авиабазам и аэропортам в 17 шведских населенных пунктах по всей территории королевства. За принятие документа проголосовали 266 депутатов парламента, 37 — против.

    Соглашение критиковалось оппозицией за отсутствие в тексте запрета на размещение на территории Швеции ядерного оружия: фактически у США появляется возможность ввозить любую военную технику и боеприпасы. В правительстве объясняли это существующим парламентским решением, согласно которому на территории Швеции не будет ядерного оружия в мирное время.

    Протокол о вхождении Швеции в состав НАТО официально вступил в силу 7 марта 2024 года: она стала 32-й страной, вступившей в Североатлантический альянс.

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