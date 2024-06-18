В Европейском союзе появилась страна, добывающая собственный уран

Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) по результатам инспекции решило, что установку можно безопасно вводить в эксплуатацию. После запуска она заработает на полную мощность к 2026 году — объем добычи урана составит около 200 тонн в год. Производственная мощность соответствует примерно девяти месяцам потребления на новой атомной электростанции «Олкилуото-3» в Финляндии.

Финляндия стала единственным государством — членом Европейского союза, производящим уран. Компания Terrafame объявила о начале его добычи на своей промышленной площадке в Соткамо 18 июня.

Добытый уран будет отправляться за границу для переработки, а затем использоваться в производстве ядерной энергии. Планируется, что добыча продолжится 30 лет .

Правительство Финляндии выдало Terrafame разрешение на добычу урана из руды на руднике Соткамо в 2020 году.

