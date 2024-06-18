Дрон-камикадзе атаковал легковушку в Белгородской области. Авто уничтожено, есть пострадавшие

Дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль в районе села Березовка Борисовского района Белгородской области. Об этом 18 июня сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Автомобиль в результате попадания сгорел полностью, двое мирных жителей пострадали из-за взрыва: у женщины — контузия, множественные осколочные ранения бедра и спины, а у мужчины — сотрясение головного мозга. Бригадами скорой медицинской помощи оба были доставлены в городскую больницу Белгорода.
В ночь на 18 июня беспилотник атаковал село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа, в результате сброса взрывного устройства загорелся частный жилой дом.