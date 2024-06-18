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    Дрон-камикадзе атаковал легковушку в Белгородской области. Авто уничтожено, есть пострадавшие

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    Дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль в районе села Березовка Борисовского района Белгородской области. Об этом 18 июня сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Фото: официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области
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    Автомобиль в результате попадания сгорел полностью, двое мирных жителей пострадали из-за взрыва: у женщины — контузия, множественные осколочные ранения бедра и спины, а у мужчины — сотрясение головного мозга. Бригадами скорой медицинской помощи оба были доставлены в городскую больницу Белгорода.

    В ночь на 18 июня беспилотник атаковал село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа, в результате сброса взрывного устройства загорелся частный жилой дом.

    Фото: официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

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    Белгородская областьВячеслав ГладковБПЛАДрон-камикадзеАтакаМашинаВзрывЖертвы
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