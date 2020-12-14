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Северо-Западная дирекция объявила запрос предложений на реставрацию петербургской Консерватории. Начальная стоимость 13,7 млрд рублей

ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству объектов культуры» ищет подрядчика на реконструкцию и реставрацию здания Консерватории им. Римского-Корсакова. Ранее сметная стоимость оценивалась в 15,5 млрд.

Согласно документации на сайте госзакупок, срок окончания работ — декабрь 2025 года. Ранее глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минстрою 3,1 млрд.

Заказчик ссылается на постановление правительства от 9 декабря — там содержится максимальная сметная стоимость в 15,5 млрд. Однако там же указывалось, что 1,8 млрд рублей уже были освоены на долгострое, так что непосредственно окончание работ оценивалось как раз в 13,7 млрд.

Напомним, Северо-Западная дирекция ранее была передана из ведения Министерства культуры Минстрою.

В сентябре президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами призвал завершить реставрацию консерватории. За несколько часов до того, как глава государства озвучил просьбу, Следственный комитет задержал директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую. Именно эта фирма последняя из поставщиков работала в консерватории. Через неделю в Петербург посмотреть на консерваторию изнутри приехал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, и стало известно, что на первоочередные работы из федерального бюджета выделят почти миллиард рублей.

История реставрации здания на Театральной длится порядка 6 лет. Консерваторию решили поставить на ремонт, а само учреждение эвакуировать в соседнее здание на ул. Глинки — так называемые Интендантские склады. Компания «Ремстройфасад» подготовила его к приему новоселов, а затем получила контракт и на второй этап. В итоге он был расторгнут в 2017 году — тогда же, когда с основного здания Консерватории ушел «Балтстрой». Новые подрядчики приходили на объекты ненадолго: «Меандр» и ЕКС на Театральную, «Капитал Стройиндустрия» и «Глаcстрой» — на Глинки. В новых помещениях Консерватории вскоре нашли плесень и грибок. Прошлым летом был задержан Алексей Бирюков, бывший замглавы Северо-Западной дирекции Минкульта, которая является заказчиком работ.

Летом стал известно, что Минкульт рассматривает вариант привлечь к ремонту основного здания Консерватории московскую компанию «Политехстрой», бывший «Евро Хоум Билдинг». При этом в Северо-Западной дирекции Минкульта за время реставрации двух зданий сменилось несколько руководителей.

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