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Задумчивая лиса облюбовала Каменный остров. Ее внезапное появление сняли петербуржцы

Внезапное появление лисы в центре города сняли петербуржцы 14 декабря. Видеозапись опубликована в социальной сети Instagram.

По словам автора ролика, рыжая плутовка была замечена на Каменном острове. Главная героиня ролика взобралась на сугроб, ненадолго задумалась, а затем скрылась среди деревьев.

snova_nastia/Instagram

Петербуржцы часто замечали лисиц в городской черте этой осенью. В октябре одна из них показалась людям на станции аэрации «Водоканала», еще одна — на заправке в Колпино.

Однако чаще их встречали в Подмосковье, в связи с чем региональное министерство экологии было вынуждено подготовить для местных жителей специальную памятку по общению с дикими животными.

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Комментарии (2)

Nafanka
Никак в Предтечинскую церковь опоздала?!
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