По словам автора ролика, рыжая плутовка была замечена на Каменном острове. Главная героиня ролика взобралась на сугроб, ненадолго задумалась, а затем скрылась среди деревьев.

Петербуржцы часто замечали лисиц в городской черте этой осенью. В октябре одна из них показалась людям на станции аэрации «Водоканала», еще одна — на заправке в Колпино.



Однако чаще их встречали в Подмосковье, в связи с чем региональное министерство экологии было вынуждено подготовить для местных жителей специальную памятку по общению с дикими животными.

