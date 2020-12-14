Внезапное появление лисы в центре города сняли петербуржцы 14 декабря. Видеозапись опубликована в социальной сети Instagram.
По словам автора ролика, рыжая плутовка была замечена на Каменном острове. Главная героиня ролика взобралась на сугроб, ненадолго задумалась, а затем скрылась среди деревьев.
snova_nastia/Instagram
Петербуржцы часто замечали лисиц в городской черте этой осенью. В октябре одна из них показалась людям на станции аэрации «Водоканала», еще одна — на заправке в Колпино.
Однако чаще их встречали в Подмосковье, в связи с чем региональное министерство экологии было вынуждено подготовить для местных жителей специальную памятку по общению с дикими животными.