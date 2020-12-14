В Архангельской области с космодрома Плесецк 14 декабря стартовала ракета-носитель «Ангара-А5». Это первый пуск «Ангары» за 6 лет.
«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки», — цитирует РИА Новости департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Старт состоялся в 8:50 мск, через 12 минут орбитальный блок (в составе разгонного блока «Бриз-М» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки) отделился от третьей ступени. Теперь ему предстоит выйти на целевую геостационарную орбиту, преодолев около 36 тысяч километров.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посоревновался в эмоциональной реакции с Илоном Маском, написав в личном Twitter-аккаунте: «Она летает, черт возьми!».
Она летает, черт возьми!!! pic.twitter.com/nVAwwXZ93x— РОГОЗИН (@Rogozin) December 14, 2020
Удивляться есть чему. Это не первая попытка старта ракеты тяжёлого класса семейства «Ангара». Ранее было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой «Ангары» состоялся 23 декабря 2014 года, тогда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой две тонны. Следующие запуски по разным техническим причинам срывались. Работа над «Ангарой» началась еще при Борисе Ельцине в 1995 году, ракету собирались построить к 2005 году. Летные испытания, как ранее сообщалось, должны продолжиться в 2021 году. В США начали работу над аналогичными ракетами в то же время, а к 2020 году американские корабли уже сочли устаревшими.