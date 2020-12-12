Михайловский театр решил закрыться, хотя Роспотребнадзор разрешил ему работать даже в Новый год

Все спектакли Михайловского театра начиная с 20 декабря и до конца года переносятся на январь. Ради врачей и здоровья публики.



Такое решение 12 декабря принял художественный руководитель театра Владимир Кехман. Причины он назвал две — врачи работают на пределе и, с учетом максимальной 25-процентной наполняемости, не ясно, кого из зрителей с уже купленными билетами пускать, а кого нет. Двери театра, по словам Кехмана, будут открыты в тот момент, когда «ситуация изменится, и врачи скажут нам, что можно работать». Он также отметил, что у них есть персональное разрешения от Роспотребнадзора работать и 31 декабря и 1 января.