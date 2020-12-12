Под Петербургом сгорела баня на территории бывшего директора «Метростроя» Александрова

Пожар на территории коттеджного поселка «Репинская усадьба» в Выборгском районе Ленобласти тушили спасатели 12 декабря. Участок принадлежит бывшему директору «Метростроя».
Как сообщает 47news, баня загорелась в три часа дня, огонь хозяйничал на площади в 150 квадратных метров. К пяти часам его потушили. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Участок, по данным издания, принадлежит экс-директору «Метростроя» Николаю Александрову. Несколько дней назад его отпустили из-под ареста. Дома в «Репинской усадьбе» стоят в среднем около 40 млн рублей.
В изоляции разной степени строгости Александров содержится год. Впервые его задержали 10 декабря 2019 года по обвинению в растрате, дело касалось фиктивной, по версии следствия ФСБ, закупки щебня при строительстве Фрунзенского радиуса. Он был отправлен в СИЗО, однако затем переведен под домашний арест. Впоследствии такие перемещения ему приходилось делать еще несколько раз, по мере того как предъявлялись новые эпизоды — по закупке кабеля и по строительству бизнес-центра на Левашовском проспекте. В последнем случае было также арестовано имущество бывшего гендиректора «Метростроя».