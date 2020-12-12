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Под Петербургом сгорела баня на территории бывшего директора «Метростроя» Александрова

Пожар на территории коттеджного поселка «Репинская усадьба» в Выборгском районе Ленобласти тушили спасатели 12 декабря. Участок принадлежит бывшему директору «Метростроя».

Как сообщает 47news, баня загорелась в три часа дня, огонь хозяйничал на площади в 150 квадратных метров. К пяти часам его потушили. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Участок, по данным издания, принадлежит экс-директору «Метростроя» Николаю Александрову. Несколько дней назад его отпустили из-под ареста. Дома в «Репинской усадьбе» стоят в среднем около 40 млн рублей.

В изоляции разной степени строгости Александров содержится год. Впервые его задержали 10 декабря 2019 года по обвинению в растрате, дело касалось фиктивной, по версии следствия ФСБ, закупки щебня при строительстве Фрунзенского радиуса. Он был отправлен в СИЗО, однако затем переведен под домашний арест. Впоследствии такие перемещения ему приходилось делать еще несколько раз, по мере того как предъявлялись новые эпизоды — по закупке кабеля и по строительству бизнес-центра на Левашовском проспекте. В последнем случае было также арестовано имущество бывшего гендиректора «Метростроя».

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Комментарии (7)

Sadava
Хочу баню в 150 кв. м.
Петр Петров
И бизнес отжали краснопузики, и баню какие то подонки сожгли!
Майор Пронин
У Путина в 1996 году сгорела баня, а в 2000 он стал президентом.
Это что, Александров в 2024 президентом будет?..
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