Под Петербургом сгорела баня на территории бывшего директора «Метростроя» Александрова

Пожар на территории коттеджного поселка «Репинская усадьба» в Выборгском районе Ленобласти тушили спасатели 12 декабря. Участок принадлежит бывшему директору «Метростроя».



Как сообщает 47news, баня загорелась в три часа дня, огонь хозяйничал на площади в 150 квадратных метров. К пяти часам его потушили. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Участок, по данным издания, принадлежит экс-директору «Метростроя» Николаю Александрову. Несколько дней назад его отпустили из-под ареста. Дома в «Репинской усадьбе» стоят в среднем около 40 млн рублей.