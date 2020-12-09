Большинство пользователей каршеринга в России в целом довольны работой сервисов. Хотя среди москвичей удовлетворенных водителей больше, чем среди петербуржцев. Такие результаты показал соцопрос, проведенный в ноябре Роскачеством среди тех, кто пользовался каршерингом летом и осенью 2020 года.

Среди опрошенных 857 человек большая часть — 39% — пользуются каршерингом раз в месяц и реже, 32% берут автомобиль в краткосрочную аренду несколько раз в месяц, 21% — пару раз в неделю. Только 2% респондентов пользуются каршерингом ежедневно, и еще 6% — почти каждый день. В регионах на таких машинах ездят реже, чем в Москве и Петербурге, где водители берут каршеринговый автомобиль в среднем 7,59 и 5,75 раза в месяц соответственно.

Фото: Роскачество

При этом около половины опрошенных (53%) пользуются арендным автомобилем в качестве замены личному, особенно это распространено в Москве. 31% заменяет им поездки на общественном транспорте. А третьей по популярности причиной (18%) являются поездки в аэропорт или из него.

Фото: Роскачество

Две трети (64%) опрошенных водителей отметили, что не сталкивались с какими-либо проблемами, когда пользовались каршерингом. У 12% респондентов были ситуации, когда машина не сразу открывалась или закрывалась. 10% водителей пожаловались, что им не начислили бонусы, а 8% — на то, что стоимость поездки оказалась больше, чем должна была. На 7% повесили чужие нарушения ПДД и повреждения на автомобиле, 5% пожаловались на отсутствие предупреждений о незавершенной аренде, еще 3% — на то, что не получили компенсацию за заправку машины на свои деньги. Вспоминая свою последнюю поездку на каршеринге, 34% опрошенных отметили, что им достался автомобиль с мелкими повреждениями, и 4% рассказали о более серьезных недостатках, вроде глубоких вмятин, разбитых бамперов, отсутствующих антенн или «дворников». По технической части нарекания были у 22% респондентов: 14% отметили посторонний шум при езде и торможении, 3% — горевшую лампочку двигателя, 3% — лампочку уровня автомобильного масла, у 2% автомобиль заглох во время езды.

Фото: Роскачество

На грязный кузов пожаловались всего 8% опрошенных, а вот с чистотой салона дела обстоят хуже. Каждый пятый водитель (20%) отметил грязные коврики, 10% пожаловались на запах сигарет, 7% — на грязную обивку салона, 6% — на мусор в машине. 21% опрошенных столкнулись с повреждениями салона, в том числе 7% — с поврежденной обивкой, и 1% — со сломанным замком ремней безопасности.

Фото: Роскачество

Аналитики отмечают, что женщины чаще мужчин отмечали, что у них не было проблем с сервисом каршеринга (72% против 61%), и реже жаловались на грязь или посторонние запахи в салоне (33% против 42%) и наличие повреждений (16% против 23%). Службой поддержки сервисов пользовались 65% водителей, и подавляющее большинство оценили этот опыт положительно. Только 4% респондентов не смогли решить свой вопрос, и еще менее 1% пожаловались на невежливых операторов. В целом большинство водителей качеством сервисов каршеринга удовлетворены, отмечают в Роскачестве. Последнюю поездку положительно оценили 81% опрошенных водителей, и лишь менее 2,5% высказались негативно. При этом в Москве сервисом довольны немного больше, чем в Петербурге и регионах: из 5 баллов москвичи оценили его в среднем на 4,01, тогда как петербуржцы — на 3,95. В регионах балл составил 3,94.

Фото: Роскачество