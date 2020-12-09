FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -5
73.66р89.20р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Илон Маск впервые вышел на второе место по богатству в мире. Бернару Арно пришлось потесниться

Илон Маск впервые занял второе место в списке самых богатых миллиардеров мира по версии Forbes. Об этом 9 декабря свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

Маск сместил со второго места владельца группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно. Состояние американского миллиардера выросло на 1,6 млрд долларов за сутки и достигло $ 144,7 млрд. Состояние Арно Forbes оценивает в $ 144,3 млрд. Первое место продолжает удерживать глава Amazon Джефф Безос с $ 185,4 млрд.

Маск резко разбогател в первую очередь благодаря подорожанию акций Tesla (ему принадлежат около 21%) на 1,3% за вчерашний день. Бумаги растут на фоне скорого включения компании в индекс S&P 500.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

DEMOMON
Что там с водой в Крым? Ему сообщили, что он должен сделать в ближайшее время?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний