Илон Маск впервые вышел на второе место по богатству в мире. Бернару Арно пришлось потесниться

Илон Маск впервые занял второе место в списке самых богатых миллиардеров мира по версии Forbes. Об этом 9 декабря свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.



Маск сместил со второго места владельца группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно. Состояние американского миллиардера выросло на 1,6 млрд долларов за сутки и достигло $ 144,7 млрд. Состояние Арно Forbes оценивает в $ 144,3 млрд. Первое место продолжает удерживать глава Amazon Джефф Безос с $ 185,4 млрд.



Маск резко разбогател в первую очередь благодаря подорожанию акций Tesla (ему принадлежат около 21%) на 1,3% за вчерашний день. Бумаги растут на фоне скорого включения компании в индекс S&P 500.

