За смерть монтажника при строительстве ЖК «Английская миля» не ответит никто. Прораб откупился

Близкие погибшего при строительстве ЖК «Английская миля» монтажника простили начальника строительного участка за деньги. 8 декабря Красносельский суд Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Руслана Федоровича, не проследившего за безопасностью своего подчинённого в Сосновой Поляне.



Начальник участка ООО «Строительная компания "Петроград"» допустил на стройплощадке, расположенной на Петергофском шоссе, нарушение охраны труда и правил безопасности. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Федорович, допустив нарушения, не думал, что всё это обернётся настолько печальными последствиями. В то же время, был бы он внимательнее, мог бы и предотвратить смерть человека, который утром 4 мая упал с высоты пятого этажа во время демонтажа выносной площадки. Рабочий умер от переломов рёбер и повреждения внутренних органов, в том числе сердца.

