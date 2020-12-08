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За смерть монтажника при строительстве ЖК «Английская миля» не ответит никто. Прораб откупился

Близкие погибшего при строительстве ЖК «Английская миля» монтажника простили начальника строительного участка за деньги. 8 декабря Красносельский суд Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Руслана Федоровича, не проследившего за безопасностью своего подчинённого в Сосновой Поляне.

Начальник участка ООО «Строительная компания "Петроград"» допустил на стройплощадке, расположенной на Петергофском шоссе, нарушение охраны труда и правил безопасности. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Федорович, допустив нарушения, не думал, что всё это обернётся настолько печальными последствиями. В то же время, был бы он внимательнее, мог бы и предотвратить смерть человека, который утром 4 мая упал с высоты пятого этажа во время демонтажа выносной площадки. Рабочий умер от переломов рёбер и повреждения внутренних органов, в том числе сердца.

На заседании прораб вину признал. Потерпевшая сторона подала ходатайство о прекращении уголовного дела по примирению сторон, так как Федорович свою вину загладил полностью. Стоимость жизни монтажника стороны предпочли не разглашать.

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Комментарии (3)

jump
а потому что "начальник сказал' .."начальник послал" а начальнику в ответ сказать НЕТ - нельзя ! ибо уволят и денег не дадут. Найдут другого кто полезет на высоту или под ток или под газ . Хорошо начальнику - Что родственнички меркантильные попались..тюрьма проехала, можно другое мясо гнать на высоту , чтобы быстрее Акты нарисовать.
Forest_loon
Полагаю цена - рабочее место следующего раба..
Barmaley_5e4d0211d3423
Бывает, увы.
Всё же интересно, почём нынче на стройке жизнь гражданина Узбекистана?
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