Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заинтересовалась музыкальным фестивалем «Песня года» после появившихся в Интернете видео.
«Роспотребнадзор проводит расследование о несоблюдении мер по COVID на "Песне года"», — цитирует 8 декабря заявление ведомства РИА «Новости».
Штраф фестивалю, который проходит с 1971 года, может составить до полумиллиона рублей.
Организаторы «Песни года» ранее уже опровергли появившиеся слухи о нарушении коронавирусных ограничений. В Сети накануне распространялись видео с концерта, на которых некоторые заметили несоблюдение требований Роспотребнадзора.
Это не первый концерт во время пандемии, который привлекает внимание. Так, выступление рэпера Басты в Петербурге вызвало недовольство премьер-министра Михаила Мишустина и главы федерального Роспотребнадзора Анны Поповой, а также привело к ужесточению коронавирусных ограничений в Северной столице.