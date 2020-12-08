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Роспотребнадзор проверяет «Песню года» на несоблюдение коронавирусных ограничений

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заинтересовалась музыкальным фестивалем «Песня года» после появившихся в Интернете видео.

«Роспотребнадзор проводит расследование о несоблюдении мер по COVID на "Песне года"», — цитирует 8 декабря заявление ведомства РИА «Новости».

Штраф фестивалю, который проходит с 1971 года, может составить до полумиллиона рублей.

Организаторы «Песни года» ранее уже опровергли появившиеся слухи о нарушении коронавирусных ограничений. В Сети накануне распространялись видео с концерта, на которых некоторые заметили несоблюдение требований Роспотребнадзора.

Это не первый концерт во время пандемии, который привлекает внимание. Так, выступление рэпера Басты в Петербурге вызвало недовольство премьер-министра Михаила Мишустина и главы федерального Роспотребнадзора Анны Поповой, а также привело к ужесточению коронавирусных ограничений в Северной столице.

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