Смольный: Для решения экопроблемы в Угольной гавани целесообразно вернуть дамбу у Юго-Западной ТЭЦ в собственность Петербурга

«На наш взгляд, было бы правильным решением, может быть, путем выкупа, может быть, еще каким-то альтернативным путем, чтобы данное сооружение было возвращено в казну Санкт-Петербурга, откуда оно в свое время было незаконно изъято. Для того, чтобы можно было принимать дальнейшие меры, в том числе обеспечивать надлежащее состояние дамбы и обеспечивать ее экологическую безопасность», — сказал Страхов.

В комитете по природопользованию Петербурга считают, что для решения экологической проблемы в Угольной гавани дамба должна быть возвращена в собственность города. Об этом 8 декабря сказал первый зампредседателя комитета Михаил Страхов на заседании парламентской комиссии по экологической защите населения Петербурга. Трансляцию заседания вела глава комиссии депутат Надежда Тихонова.

Сама дамба, которая опоясывает чашу золоотвала, и подъездная дорога к ней находятся в собственности ООО «Синий». В комитете считают, что объект был приватизирован незаконно в начале 2000-х годов, однако сроки для оспаривания давно уже истекли. По словам Страхова, «Синий» с 2017 года осуществлял незаконную деятельность по завозу отходов, в том числе строительных, и их размещению в чашу отвала. В том же году эта деятельность была прекращена, однако в 2020-м она возобновилась. В настоящее время объект находится в аренде у ООО «Полигон».

В сентябре 2020 года следственные органы возбудили уголовное дело по незаконной свалке в Угольной гавани, ущерб насчитывает 1,4 млрд рублей.

Главный специалист отдела госнадзора на море Балтийско-Арктического регионального управления Росприроднадзора Наталья Сафонова на заседании подтвердила, что «Полигон» был привлечен к административной ответственности. В суд были направлены дела о приостановлении деятельности компании на 90 суток, но следующая дата рассмотрения (в Василеостровском районном суде) пока неизвестна. Кроме того, в настоящее время согласовывается сумма ущерба, после чего этот ущерб предъявят «Полигону».