Смольный: Для решения экопроблемы в Угольной гавани целесообразно вернуть дамбу у Юго-Западной ТЭЦ в собственность Петербурга

В комитете по природопользованию Петербурга считают, что для решения экологической проблемы в Угольной гавани дамба должна быть возвращена в собственность города. Об этом 8 декабря сказал первый зампредседателя комитета Михаил Страхов на заседании парламентской комиссии по экологической защите населения Петербурга. Трансляцию заседания вела глава комиссии депутат Надежда Тихонова.
«На наш взгляд, было бы правильным решением, может быть, путем выкупа, может быть, еще каким-то альтернативным путем, чтобы данное сооружение было возвращено в казну Санкт-Петербурга, откуда оно в свое время было незаконно изъято. Для того, чтобы можно было принимать дальнейшие меры, в том числе обеспечивать надлежащее состояние дамбы и обеспечивать ее экологическую безопасность», — сказал Страхов.
Сама дамба, которая опоясывает чашу золоотвала, и подъездная дорога к ней находятся в собственности ООО «Синий». В комитете считают, что объект был приватизирован незаконно в начале 2000-х годов, однако сроки для оспаривания давно уже истекли. По словам Страхова, «Синий» с 2017 года осуществлял незаконную деятельность по завозу отходов, в том числе строительных, и их размещению в чашу отвала. В том же году эта деятельность была прекращена, однако в 2020-м она возобновилась. В настоящее время объект находится в аренде у ООО «Полигон».
В сентябре 2020 года следственные органы возбудили уголовное дело по незаконной свалке в Угольной гавани, ущерб насчитывает 1,4 млрд рублей.
Главный специалист отдела госнадзора на море Балтийско-Арктического регионального управления Росприроднадзора Наталья Сафонова на заседании подтвердила, что «Полигон» был привлечен к административной ответственности. В суд были направлены дела о приостановлении деятельности компании на 90 суток, но следующая дата рассмотрения (в Василеостровском районном суде) пока неизвестна. Кроме того, в настоящее время согласовывается сумма ущерба, после чего этот ущерб предъявят «Полигону».
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о ситуации со свалкой в Угольной гавани.