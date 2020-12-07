Наталья Поклонская предложила Илону Маску переехать в Крым и решить проблемы с водой

Над переездом на «солнечное побережье» Крыма предложила подумать Илону Маску депутат Наталья Поклонская. Она уверена, что изобретателю-миллиардеру лучше подумать над решением проблемы водоснабжения Крыма, чем над освоением Марса.

«Илон Маск сообщил, что хочет переехать жить из Калифорнии в Техас. Хочу предложить господину Маску лучший вариант — переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию», — написала Поклонская в Telegram, снабдив пост своим фото.