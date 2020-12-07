Наталья Поклонская предложила Илону Маску переехать в Крым и решить проблемы с водой

Над переездом на «солнечное побережье» Крыма предложила подумать Илону Маску депутат Наталья Поклонская. Она уверена, что изобретателю-миллиардеру лучше подумать над решением проблемы водоснабжения Крыма, чем над освоением Марса.
«Илон Маск сообщил, что хочет переехать жить из Калифорнии в Техас. Хочу предложить господину Маску лучший вариант — переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию», — написала Поклонская в Telegram, снабдив пост своим фото.
Депутат добавила, что приглашает бизнесмена «показать на деле», как он может решать «земные (а не межгалактические) задачи».
До 2014 года полуостров питала вода из Днепра, которую подавали по Северо-Крымскому каналу, но в 2017-м власти Херсонской области Украины построили дамбу, полностью перекрыв водоснабжение полуострова.
В октябре правительство подготовило 50-миллиардный план по обеспечению Крыма водой, однако на данный момент ситуация остаётся тяжёлой. Ограничения на подачу воды установили в Ялте, Алуште, Белогорске, Евпатории и Симферополе. Воды в водохранилище последнего осталось на восемь дней.