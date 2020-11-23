Евпатория остается без горячей воды до конца года вслед за Симферополем

Руководитель компании-поставщика ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов объяснил приостановку подачи горячей воды в Евпаторию.



«До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в Евпатории горячей воды — так, как это было сделано в Симферополе», — цитирует 23 ноября заявление Баженова РИА Новости.



По его словам, отключения воды стоит ждать с 26 ноября. Подачу для экономии уже ограничивали в Симферополе и Симферопольском районе.



Суточное потребление воды в Евпатории держится на уровне 38 тысяч кубометров. Власти города ранее анонсировали снижение давления в сетях в ночное время.

