«Если повезёт». Илон Маск рассказал, когда отправит людей на Марс

Основатель SpaceX Илон Маск собирается доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет.

«С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет», — заявил Маск на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине (цитата по РИА Новости от 2 декабря). Затем Маск добавил: «Если нам повезёт, то, может, и за четыре года».

Отправить на Марс корабль без команды планируется в течение двух лет.

В конце осени Маск стал вторым в рейтинге самых богатых людей мира, по версии Bloomberg. В связи с ростом курса акций Tesla состояние Маска к 24 ноября увеличилось на 7,2 млрд долларов и составило около 128 млрд долларов.