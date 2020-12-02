FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
76.32р91.31р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
6
Печать

«Если повезёт». Илон Маск рассказал, когда отправит людей на Марс

Основатель SpaceX Илон Маск собирается доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет.

«С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет», — заявил Маск на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине (цитата по РИА Новости от 2 декабря). Затем Маск добавил: «Если нам повезёт, то, может, и за четыре года».

Отправить на Марс корабль без команды планируется в течение двух лет.

В конце осени Маск стал вторым в рейтинге самых богатых людей мира, по версии Bloomberg. В связи с ростом курса акций Tesla состояние Маска к 24 ноября увеличилось на 7,2 млрд долларов и составило около 128 млрд долларов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Petr Astafjev
Черт с этим Марсом. Чё там хотя бы с ближайшей Луной???!
Cashmare
как тебе такое, киллер такс?
Serg_I
Да, несколько забавно выглядели сборка и разборка корабля с астронавтами при запуске и приземлении с помощью шуруповёрта в течение нескольких часов, переход на МКС с борта с набитием шишки, но пусть в космос "с нуля" пройден! А значение этого проекта такое же, как появление "практических" вертолётов Сикорского после десятков лет полётов аэропланов! Удачи Илону Маску!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний