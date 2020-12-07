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Полиция узнала, кто избивал мужчину на Гороховой и за что. Без прекрасной дамы не обошлось

Петербургские оперативники задержали подростков, подозреваемых в жестоком избиении мужчины в сердце Северной столицы. 7 декабря в ГУ МВД по городу и области рассказали, что двигало юношами, а точнее — кто.

По предварительным данным, 15-летний школьник Артём и 20-летний безработный Максим избили 46-летнего мужчину, чтобы отвадить его от своей юной подруги. По данным полиции, около двух ночи 4 декабря компания из вышеуказанных персонажей, а также 15-летней девушки и парня гуляла по Невскому проспекту. На пересечении с Адмиралтейским проспектом компания заметила двух отдыхавших мужчин. Ребята подошли к ним, попросили закурить и поддержали светскую беседу, после чего пошли дальше.

Единственная в компании девушка сообщила своим друзьям, что один из тех мужчин взял у нее номер телефона, чтобы «продолжить знакомство». Тогда молодые люди решили его «проучить», чтобы, с их слов, отбить желание знакомиться с ней.

У молодых людей созрел план: девушка позвонила своему визави и назначила встречу на Гороховой улице. Тот вскоре подъехал на такси к указанному адресу.

Один из подростков напал на мужчину сзади и ударил по голове. Пострадавший вышел на проезжую часть, где уже вдвоем друзья ещё несколько раз ударили его, после чего убежали. Они боялись, что забили «кавалера» . Девушка и еще один подросток в это время ожидали неподалеку.

Оба подростка задержаны по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц.

© Фонтанка.Ру

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