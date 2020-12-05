«Фонтанка» публикует запись нападения на мужчину. В нем участвовали двое молодых людей славянской внешности, установила полиция. Благодаря видео их приметы достаточно изучены.

В Петербурге ищут подозреваемых в жестоком избиении прохожего. Преступники не знали, что сцену на Гороховой пишут камеры уличного наблюдения.

На прохожего напали около трех часов утра 4 декабря. Видимо, он вступил в словесный диспут с незнакомцами и получил удар сзади. Преступники погнали его по Гороховой улице, недалеко от перекрестка с Садовой потерпевший потерял равновесие. Его голова и туловище приняли на себя удары ногами.

После избиения неизвестные вернулись к жертве, ударили снова и опять что-то выговорили ему, хотя он не подавал признаков жизни.



Скорая приехала по звонку очевидца и довезла пострадавшего до 26-й горбольницы на улице Костюшко в тяжелом состоянии. Мужчине диагностировали ушиб мозга, внутричерепное кровоизлияние, черепно-мозговую травму. Он находится в реанимации.

