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Неизвестные избили лежащего мужчину на Гороховой и оставили умирать. Расправу снимала камера наблюдения

Фото: Фонтанка.ру 

В Петербурге ищут подозреваемых в жестоком избиении прохожего. Преступники не знали, что сцену на Гороховой пишут камеры уличного наблюдения.

«Фонтанка» публикует запись нападения на мужчину. В нем участвовали двое молодых людей славянской внешности, установила полиция. Благодаря видео их приметы достаточно изучены.

Фонтанка.ру

На прохожего напали около трех часов утра 4 декабря. Видимо, он вступил в словесный диспут с незнакомцами и получил удар сзади. Преступники погнали его по Гороховой улице, недалеко от перекрестка с Садовой потерпевший потерял равновесие. Его голова и туловище приняли на себя удары ногами.

После избиения неизвестные вернулись к жертве, ударили снова и опять что-то выговорили ему, хотя он не подавал признаков жизни.

Скорая приехала по звонку очевидца и довезла пострадавшего до 26-й горбольницы на улице Костюшко в тяжелом состоянии. Мужчине диагностировали ушиб мозга, внутричерепное кровоизлияние, черепно-мозговую травму. Он находится в реанимации.

Фото: Фонтанка.ру 

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Комментарии (8)

261274221
20 лет скотам, пускай в отдыхают от суеты Питерской и жрут баланду.
dragvs
Путинские полицаи хотя бы Хулиганство возбудят? Найти их никаких проблем не составляет, как идет процесс?
Владислав М
А прохожие идут равнодушно, даже полицию не вызовут. Стыд!
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