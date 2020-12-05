В Германии назвали судно, которое будет укладывать трубы для «Северного потока-2»

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ сообщило, какое судно предполагается использовать для достройки газопровода «Северный поток-2» в водах Германии. Это якорный трубоукладчик «Фортуна».

Как сообщает 5 декабря РИА Новости, с 5 по 31 декабря «Фортуна» будет проводить работы в южной части Балтийского моря, южнее мелководного района Адлергрунд. Сейчас, по данным портала MarineTraffic, она находится в немецком порту Висмар.

В начале декабря ведомство по судоходству и гидрографии согласовало укладку трубопровода в немецких водах до конца года, рассматривается заявка на работы в январе — апреле. Ранее агентство «Блумберг» со ссылкой на официального представителя немецкого Морского и гидрографического агентства сообщало, что для прокладки трубопровода собирались использовать судно «Академик Черский». Однако в конце ноября «Академик Черский» и другие суда, участвующие в прокладке «Северного потока-2», вернулись из Германии в Россию.