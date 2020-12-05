FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

В Германии назвали судно, которое будет укладывать трубы для «Северного потока-2»

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ сообщило, какое судно предполагается использовать для достройки газопровода «Северный поток-2» в водах Германии. Это якорный трубоукладчик «Фортуна».

Как сообщает 5 декабря РИА Новости, с 5 по 31 декабря «Фортуна» будет проводить работы в южной части Балтийского моря, южнее мелководного района Адлергрунд. Сейчас, по данным портала MarineTraffic, она находится в немецком порту Висмар.

В начале декабря ведомство по судоходству и гидрографии согласовало укладку трубопровода в немецких водах до конца года, рассматривается заявка на работы в январе — апреле. Ранее агентство «Блумберг» со ссылкой на официального представителя немецкого Морского и гидрографического агентства сообщало, что для прокладки трубопровода собирались использовать судно «Академик Черский». Однако в конце ноября «Академик Черский» и другие суда, участвующие в прокладке «Северного потока-2», вернулись из Германии в Россию.

Газопровод «Северный поток-2» создан для транспортировки газа из России в Германию через морские районы Финляндии, Швеции, Дании. Власти всех этих стран выдали разрешения на реализацию проекта. 1 октября Дания разрешила эксплуатацию сооружения на континентальном шельфе.

США выступают против проекта, так как рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ. В октябре Вашингтон расширил санкции в отношении «Северного потока-2», распространив их на компании, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода. На прошлой неделе немецкое агентство DPA сообщило, что американские власти связываются с европейскими компаниями, участвующими в проекте, и предупреждают их об угрозе санкций.

В октябре Восточный комитет немецкой экономики выразил обеспокоенность по поводу планов введения США новых экстерриториальных санкций против «Северного потока-2» и призвал отказаться от этих намерений. В середине ноября правительство Германии вновь обозначило перед США свою позицию о том, что экстерриториальные санкции против проекта неприемлемы. В Берлине также заявили, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Alkaline
Уф, на фоне новостей про ковид сперва прочитал как "будет укладывать трупы"...
Bobr Dobr
Галичане рыдают.
magellan
Ф? Почему это новость в рубрике Проишествия?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний