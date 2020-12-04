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Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента РФ. Он займётся связями с международными организациями по вопросам устойчивого развития

Фото: Михаил Огнев/Фонтанка.ру/Архив

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом 4 декабря сообщает на сайте Кремля.

«Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — говорится в тексте приказа.

О том, что после ухода из «Роснано» Чубайс может заняться вопросами, связанными с изменением климата, ранее узнало издание The Bell.

Ранее стало известно, что Чубайс после реформы институтов развития и подчинения большей части из них ВЭБу уходит из «Роснано». Его место займет первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии, бывший заместитель Сергея Чемезова в «Ростехе» Сергей Куликов. В Кремле говорили, что не знают о новом месте работы Чубайса.

Фото: Михаил Огнев/Фонтанка.ру/Архив

Устойчивое развитие (англ. sustainable development) — процесс экономических и социальных изменений, при котором удовлетворение потребностей нынешних поколений осуществляется без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Во многом речь идёт об обеспечении качества жизни людей. Большое значение в концепции устойчивости играет сохранение климата и экологическая нейтральность.

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Комментарии (18)

IvanSt
Если переводить с официоза, то по-русски это называется -- на х... послал. Чиновник без бюджета -- посмешище среди своих.
RobRoy
Даа, вместо тюрьмы такую должность, страна чудес!
Иван 2пырьев
Эх, эксперты, вы просто не понимаете кто на кого работает.
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