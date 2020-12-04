Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента РФ. Он займётся связями с международными организациями по вопросам устойчивого развития

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом 4 декабря сообщает на сайте Кремля.

«Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — говорится в тексте приказа.



О том, что после ухода из «Роснано» Чубайс может заняться вопросами, связанными с изменением климата, ранее узнало издание The Bell.