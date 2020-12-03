Чубайс заинтересовался изменением климата. The Bell выяснил, чем займется бывший глава «Роснано»

Анатолий Чубайс после ухода из «Роснано» может заняться вопросами, связанными с изменением климата. Об этом 3 декабря пишет The Bell со ссылкой на двух знакомых Чубайса.



Точное место работы собеседники издания не назвали, но уточнили, что о назначении может быть объявлено уже завтра или в начале следующей недели. Еще один источник заявил, что новая работа Чубайса «точно не будет в структуре правительства».



«Предполагается, что Чубайс будет отвечать за широкий круг вопросов — начиная от разработки плана мероприятий для исполнения Россией положений Парижского соглашения и других международных инициатив для сокращения выбросов CO2, заканчивая привлечением зеленых инвестиций», — пишет The Bell.

