Последний день года становится выходным постепенно. Новый порядок введён в отдельном регионе

Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал 31 декабря выходным днём. За него отработают в субботу, 26 декабря.
«Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Согласно документу, рабочим днём определено 26 декабря», — цитирует 4 декабря РИА Новости сообщение пресс-службы главы региона.
Этот порядок напрямую касается госслужащих. Другим организациям, в том числе муниципалитетам и госорганам, которые не относятся к исполнительной власти, рекомендуется принять этот рабочий график.
«Решение принято в целях рациональной организации рабочего времени в республике. Учитывая, что 31 декабря — традиционно праздничный день, подготовка к Новому году, а также возможность провести бесценное время с семьёй, предложено освободить татарстанцев от работы, восполнив это переносом рабочего дня на субботу, 26 декабря. С соблюдением требований, установленных трудовым кодексом», — отмечает пресс-служба.