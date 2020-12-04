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Последний день года становится выходным постепенно. Новый порядок введён в отдельном регионе

Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал 31 декабря выходным днём. За него отработают в субботу, 26 декабря.

«Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Согласно документу, рабочим днём определено 26 декабря», — цитирует 4 декабря РИА Новости сообщение пресс-службы главы региона.

Этот порядок напрямую касается госслужащих. Другим организациям, в том числе муниципалитетам и госорганам, которые не относятся к исполнительной власти, рекомендуется принять этот рабочий график.

«Решение принято в целях рациональной организации рабочего времени в республике. Учитывая, что 31 декабря — традиционно праздничный день, подготовка к Новому году, а также возможность провести бесценное время с семьёй, предложено освободить татарстанцев от работы, восполнив это переносом рабочего дня на субботу, 26 декабря. С соблюдением требований, установленных трудовым кодексом», — отмечает пресс-служба.

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Комментарии (8)

hal9000
Чтоб Новый год хорошо погулять надо зарплаты хорошие получать...Татарам хорошо платят...а мы нищие..работаем до упора никакого праздника..Путина по телеку посмотрел...петарду взорвал на горшок и спать..вот и все веселье...
261697121
Я удивлён. Всё же мусульманская республика, у них вроде свои арабские праздники.
doorbal_
татарстанцев? серьёзно?
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