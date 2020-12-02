За год Петербург потерял почти 12 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны

Почти 12 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны скончались в Петербурга за минувший год. Статистику «Фонтанке» предоставили в городском комитете по социальной политике 2 декабря.



По информации ведомства, на начало января этого года в городе проживали 103 тысячи ветеранов ВОВ. К декабрю их количество сократилось на 11,8 тысячи, до 91,2 тысячи человек.

В комитете также добавили, что ежегодно в Петербурге умирают 10–12 тысяч ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц.

С января по декабрь этого года в городе скончались 1,5 тысячи участников и 204 инвалида Великой Отечественной войны, 6,6 тысячи жителей блокадного Ленинграда, 2,8 тысячи тружеников тыла, а также 700 бывших несовершеннолетних узников фашизма.