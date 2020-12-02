FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
76.32р91.31р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
20
Печать

За год Петербург потерял почти 12 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны

Почти 12 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны скончались в Петербурга за минувший год. Статистику «Фонтанке» предоставили в городском комитете по социальной политике 2 декабря.

По информации ведомства, на начало января этого года в городе проживали 103 тысячи ветеранов ВОВ. К декабрю их количество сократилось на 11,8 тысячи, до 91,2 тысячи человек.

В комитете также добавили, что ежегодно в Петербурге умирают 10–12 тысяч ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц.

С января по декабрь этого года в городе скончались 1,5 тысячи участников и 204 инвалида Великой Отечественной войны, 6,6 тысячи жителей блокадного Ленинграда, 2,8 тысячи тружеников тыла, а также 700 бывших несовершеннолетних узников фашизма.

Воевавшие на фронте или жившие в осажденном городе петербуржцы уходят по разным причинам. Например, этой осенью тело 83-летней блокадницы нашли в шкафу ее собственной квартиры на улице Ушинского. Порой они становятся жертвами мошенников, отдавая им все свои сбережения, или воров, которые оставляют их без средств к существованию.

По данным «Фонтанки», еще две блокадницы скончались за прошедшие сутки в петербургских больницах. Скорее всего, в список комитета по соцполитике они пока не вошли.

Однако есть и те, кто не собирается пополнять печальную статистику и продолжает одерживать новые победы. Как, например, петербурженка Зинаида Корнева, которая, рассказывая о войне, собрала более 4,5 млн рублей на помощь семьям врачей, погибшим от COVID-19.

2020 год в России — Год памяти и славы. Соответствующий указ минувшим летом подписал президент РФ Владимир Путин. Как сказано в документе, это сделано «в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

theHard
У меня папа был 1936 г.р., и считался УВОВ за участие в "венгерских событиях" 58-го года. По политичиским мотивам? Так здесь всё по ним.
yar_5e4cc335310b6
Простой подсчет показыват, что даже тем, кому в конце войны было 20, сейчас уже 95. Реальных ветеранов уже практически не осталось.
По этому вся эта пафосная шелуха-простая пропоганда. И к реально защищавших страну в тот момент не относится вообще никак.
spb7771250
103 тысячи людей старше 1930 года (в 1945 - 15 лет) рождения? Да у нас город долгожителей прям...
Не знаю, но, думаю, что к 2020 году настоящих ветеранов войны осталось не более 1000 человек, на всю страну...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний