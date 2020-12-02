За год Петербург потерял почти 12 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны

Почти 12 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны скончались в Петербурга за минувший год. Статистику «Фонтанке» предоставили в городском комитете по социальной политике 2 декабря.
По информации ведомства, на начало января этого года в городе проживали 103 тысячи ветеранов ВОВ. К декабрю их количество сократилось на 11,8 тысячи, до 91,2 тысячи человек.
В комитете также добавили, что ежегодно в Петербурге умирают 10–12 тысяч ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц.
С января по декабрь этого года в городе скончались 1,5 тысячи участников и 204 инвалида Великой Отечественной войны, 6,6 тысячи жителей блокадного Ленинграда, 2,8 тысячи тружеников тыла, а также 700 бывших несовершеннолетних узников фашизма.
Воевавшие на фронте или жившие в осажденном городе петербуржцы уходят по разным причинам. Например, этой осенью тело 83-летней блокадницы нашли в шкафу ее собственной квартиры на улице Ушинского. Порой они становятся жертвами мошенников, отдавая им все свои сбережения, или воров, которые оставляют их без средств к существованию.
По данным «Фонтанки», еще две блокадницы скончались за прошедшие сутки в петербургских больницах. Скорее всего, в список комитета по соцполитике они пока не вошли.
Однако есть и те, кто не собирается пополнять печальную статистику и продолжает одерживать новые победы. Как, например, петербурженка Зинаида Корнева, которая, рассказывая о войне, собрала более 4,5 млн рублей на помощь семьям врачей, погибшим от COVID-19.
2020 год в России — Год памяти и славы. Соответствующий указ минувшим летом подписал президент РФ Владимир Путин. Как сказано в документе, это сделано «в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».