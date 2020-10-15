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15.10.2020 15:42
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В Петербурге 96-летняя ветеран войны заплатила за надбавку к собственной пенсии

Очередных мошенников, которые наживаются на доверии пожилых людей, задержали в Петербурге. Среди их жертв ветеран Великой Отечественной войны, которую убедили во внеплановом повышении пенсии, но отказались отдавать надбавку безвозмездно.

Как сообщили в пресс-центре МВД России 15 октября, уголовное дело о мошенничестве получили 70-летняя женщина с проспекта Стачек и её дочь 46 лет. По версии следствия, в начале месяца с семейным тандемом познакомилась 96-летняя жительница Шлиссельбургского проспекта. Её обрадовали прибавкой к пенсии и попросили 30 тысяч рублей для скорейшего получения денежного довольствия.

Ветеран ВОВ несколько дней прождала возвращения 30 тысяч с обещанной прибавкой, а потом обратилась в полицию. Сотрудники Невского УМВД задержали подозреваемых неподалёку от их квартиры на проспекте Стачек. Предполагается, что они по аналогичному сценарию обманули ещё двух пожилых жительниц Кировского района, заработав в общей сложности порядка 600 тысяч рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«В настоящее время одна из задержанных заключена под домашний арест. В отношении ее матери избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Накануне подозреваемых в мошенничестве задержали во Всеволожском районе Ленобласти. Предполагается, что там обосновался семейный подряд по обману петербургских пенсионеров. Кроме легенды о БАДах полицейские расспрашивают подозреваемых о нарколаборатории.

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Комментарии (3)

Маэстро
В концлагерь!
Wuhan Proletarian
Девяносто шесть лет!
Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке.
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