В Петербурге 96-летняя ветеран войны заплатила за надбавку к собственной пенсии
Очередных мошенников, которые наживаются на доверии пожилых людей, задержали в Петербурге. Среди их жертв ветеран Великой Отечественной войны, которую убедили во внеплановом повышении пенсии, но отказались отдавать надбавку безвозмездно.
Как сообщили в пресс-центре МВД России 15 октября, уголовное дело о мошенничестве получили 70-летняя женщина с проспекта Стачек и её дочь 46 лет. По версии следствия, в начале месяца с семейным тандемом познакомилась 96-летняя жительница Шлиссельбургского проспекта. Её обрадовали прибавкой к пенсии и попросили 30 тысяч рублей для скорейшего получения денежного довольствия.
Ветеран ВОВ несколько дней прождала возвращения 30 тысяч с обещанной прибавкой, а потом обратилась в полицию. Сотрудники Невского УМВД задержали подозреваемых неподалёку от их квартиры на проспекте Стачек. Предполагается, что они по аналогичному сценарию обманули ещё двух пожилых жительниц Кировского района, заработав в общей сложности порядка 600 тысяч рублей.
«В настоящее время одна из задержанных заключена под домашний арест. В отношении ее матери избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Накануне подозреваемых в мошенничестве задержали во Всеволожском районе Ленобласти. Предполагается, что там обосновался семейный подряд по обману петербургских пенсионеров. Кроме легенды о БАДах полицейские расспрашивают подозреваемых о нарколаборатории.