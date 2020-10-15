Очередных мошенников, которые наживаются на доверии пожилых людей, задержали в Петербурге. Среди их жертв ветеран Великой Отечественной войны, которую убедили во внеплановом повышении пенсии, но отказались отдавать надбавку безвозмездно.

Как сообщили в пресс-центре МВД России 15 октября, уголовное дело о мошенничестве получили 70-летняя женщина с проспекта Стачек и её дочь 46 лет. По версии следствия, в начале месяца с семейным тандемом познакомилась 96-летняя жительница Шлиссельбургского проспекта. Её обрадовали прибавкой к пенсии и попросили 30 тысяч рублей для скорейшего получения денежного довольствия.