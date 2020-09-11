Упала, очнулась, минус миллион. Блокадницу в Петербурге обокрали, пока она была без сознания

Визит «сотрудниц собеса» закончился для пожилой жительницы Выборгского района Петербурга потерей крупной суммы денег. Сам момент кражи она не заметила, так как была без сознания.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 11 сентября, в четверг днем в полицию поступило заявление от 88-летней пенсионерки-блокадницы. Она рассказала, что 8 сентября к ней в квартиру на улице Жени Егоровой пришли две женщины в медицинских масках. Они представились сотрудницами Пенсионного фонда и сообщили о положенных женщине дополнительных выплатах к пенсии.

