FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
11.09.2020 09:18
0
Печать

Упала, очнулась, минус миллион. Блокадницу в Петербурге обокрали, пока она была без сознания

Визит «сотрудниц собеса» закончился для пожилой жительницы Выборгского района Петербурга потерей крупной суммы денег. Сам момент кражи она не заметила, так как была без сознания.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 11 сентября, в четверг днем в полицию поступило заявление от 88-летней пенсионерки-блокадницы. Она рассказала, что 8 сентября к ней в квартиру на улице Жени Егоровой пришли две женщины в медицинских масках. Они представились сотрудницами Пенсионного фонда и сообщили о положенных женщине дополнительных выплатах к пенсии.

Пока гости раскладывали бумажки, пенсионерка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то увидела, что женщин нет. А еще через какое-то время выяснила, что пропали все её накопления — 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленниц.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний