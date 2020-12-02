О редком открытии в дождевых лесах Амазонии рассказали археологи. Десятки тысяч рисунков, сделанных порядка 12 500 лет назад, вдохновили специалистов неформально окрестить новую достопримечательность «Сикстинской капеллой древних». О находке рассказал The Guardian.
Обнаруженное собрание наскальной живописи оценивается как одно из крупнейших в мире. Оно расположено в джунглях, в районе Серраниа-де-ла-Линдоса, примерно в 300 километрах к юго-востоку от Боготы. Росписи находятся на участке размером порядка 12 километров. Возраст изображений ученые смогли оценить, в том числе, благодаря необычному выбору животных: так, сообщает СМИ, на камнях древние художники изобразили мастодонта — древнего предшественника слона, — которого в Южной Америке не могли видеть уже 12 тысяч лет. Также найдены изображения палеоламы, вымершего рода верблюда, гигантских ленивцев и лошадей Ледникового периода.
One of the world’s largest collections of prehistoric rock art has been discovered in the Amazonian rainforest: tens of thousands of paintings of animals and humans created up to 12,500 years ago across cliff faces that stretch across 8 miles in Colombiahttps://t.co/27bNcJW4iK pic.twitter.com/xSoEXtYTFQ— Alfons López Tena (@alfonslopeztena) November 29, 2020
Несмотря на то, что открытие было сделано еще в прошлом году, до этого оно держалось в секрете — теперь его обнародовали в преддверии выхода документального фильма, который покажут на британском ТВ.