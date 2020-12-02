FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
76.32р91.31р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

В амазонских лесах нашли «Сикстинскую капеллу древних»

О редком открытии в дождевых лесах Амазонии рассказали археологи. Десятки тысяч рисунков, сделанных порядка 12 500 лет назад, вдохновили специалистов неформально окрестить новую достопримечательность «Сикстинской капеллой древних». О находке рассказал The Guardian.

Обнаруженное собрание наскальной живописи оценивается как одно из крупнейших в мире. Оно расположено в джунглях, в районе Серраниа-де-ла-Линдоса, примерно в 300 километрах к юго-востоку от Боготы. Росписи находятся на участке размером порядка 12 километров. Возраст изображений ученые смогли оценить, в том числе, благодаря необычному выбору животных: так, сообщает СМИ, на камнях древние художники изобразили мастодонта — древнего предшественника слона, — которого в Южной Америке не могли видеть уже 12 тысяч лет. Также найдены изображения палеоламы, вымершего рода верблюда, гигантских ленивцев и лошадей Ледникового периода.

Несмотря на то, что открытие было сделано еще в прошлом году, до этого оно держалось в секрете — теперь его обнародовали в преддверии выхода документального фильма, который покажут на британском ТВ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

leningrad45
Почему 120000?
Mikle776
у меня только один вопрос - как они сохранились в таком состоянии под открытым небом простояв 120000 лет? Чем они рисовали? )))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний