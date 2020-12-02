О редком открытии в дождевых лесах Амазонии рассказали археологи. Десятки тысяч рисунков, сделанных порядка 12 500 лет назад, вдохновили специалистов неформально окрестить новую достопримечательность «Сикстинской капеллой древних». О находке рассказал The Guardian.



Обнаруженное собрание наскальной живописи оценивается как одно из крупнейших в мире. Оно расположено в джунглях, в районе Серраниа-де-ла-Линдоса, примерно в 300 километрах к юго-востоку от Боготы. Росписи находятся на участке размером порядка 12 километров. Возраст изображений ученые смогли оценить, в том числе, благодаря необычному выбору животных: так, сообщает СМИ, на камнях древние художники изобразили мастодонта — древнего предшественника слона, — которого в Южной Америке не могли видеть уже 12 тысяч лет. Также найдены изображения палеоламы, вымершего рода верблюда, гигантских ленивцев и лошадей Ледникового периода.