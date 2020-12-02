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В Азербайджане появится день победы в Карабахской войне

Президент Азербайджана учредил в республике новый праздничный день.

«Ежегодно торжественно отмечать 10 ноября как День Победы в Азербайджанской Республике», — цитирует 2 декабря текст распоряжения азербайджанского лидера телеканал AZTV.

По его словам, ежегодно в стране будут отмечать «беспрецедентную победу» в Карабахе, которая «имеет исключительное значение для престижа и будущего» страны.

Накануне Алиев констатировал, что конфликт в непризнанной республике закончен, а перемирие «в целом соблюдается». При этом он заметил попытки сорвать договоренности по Карабаху.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы Карабаха переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего регион с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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Комментарии (2)

doorbal_
маленькая победоносная война
S&P 500 new edition :-)
Имеют право! :) - отвоевали обратно часть поверхности планеты
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