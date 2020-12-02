В Азербайджане появится день победы в Карабахской войне

Президент Азербайджана учредил в республике новый праздничный день.



«Ежегодно торжественно отмечать 10 ноября как День Победы в Азербайджанской Республике», — цитирует 2 декабря текст распоряжения азербайджанского лидера телеканал AZTV.

По его словам, ежегодно в стране будут отмечать «беспрецедентную победу» в Карабахе, которая «имеет исключительное значение для престижа и будущего» страны.

Накануне Алиев констатировал, что конфликт в непризнанной республике закончен, а перемирие «в целом соблюдается». При этом он заметил попытки сорвать договоренности по Карабаху.