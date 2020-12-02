Прокуратура проверит декларации депутатов МО «Гавань»

Замглавы округа Сергей Кузин в своем телеграм-канале напомнил, что из 10 депутатов МО семеро являются независимыми. И предположил, что за проверкой кроется желание Смольного «снять весь округ».

В документе (есть в распоряжении редакции) указано, что проверка будет проводиться в течение 30 дней, начиная со 2 декабря.

Депутат «Гавани» Артем Журавлев рассказал «Фонтанке», что ранее его вызывали для дачи пояснений по декларации в комитет территориального развития. Вопросы вызвало неотображение в отчетности приобретенной в ипотеку квартиры и возможное неотображение счета, на который поступают детские пособия. При этом в данном случае недвижимость является собственностью банка-заемщика до момента полного погашения ипотеки.

Кроме того, вопросы были и к единороссу Александру Григорьеву. Однако пояснили, что они носили «незначительный» характер.

Напомним, за последние дни мандатов из-за неких недостатков в декларациях лишились трое независимых депутатов: Анна Каруличева («Яблоко», «Нарвский округ»), Вера Морозова («Яблоко», «Малая Охта») и самовыдвиженка Светлана Уткина («Финляндский округ»).

При этом неизвестно, какие конкретно нарушения нашли у Каруличевой, а «прегрешение» Уткиной составляет неуказание налога на компенсацию от муниципалитета в размере 700 рублей. Аудиторы в ее случае и сами допустили ошибки: назвали депутата соучредителем компании, в которой она является только гендиректором. Кроме того, 13 ноября МО «Красное Село» лишило полномочий Николая Колошинского.