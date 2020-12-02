Трубу, породившую фонтан до 3 этажа на Нахимова, заменили и снова наполнили водой

Ремонт трубопровода на улице Нахимова, 3, в Василеостровском районе города завершился утром 2 декабря с опережением нормативных сроков.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», теплоэнергетики заменили 5 метров ненадёжного участка и провели диагностику нового трубопровода. Процесс заполнения системы отопления водой и перевод её на работу в штатном режиме закончен.
В зоне дефекта находилось два дома. Энергетики на время ремонта дали управляющей компании возможность обеспечить жильцов горчим водоснабжением и отоплением.
Трубу на Нахимова прорвало в начале ночи, местные жители сняли на видео эффектный фонтан высотой до третьего этажа. Вода залила несколько машин, явных повреждений у них нет.