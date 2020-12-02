FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
76.32р91.31р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Эффектный фонтан на Нахимова залил несколько машин, но повреждений у них пока не нашли

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ликвидируют последствия прорыва трубы на улице Нахимова, 3, в Василеостровском районе города.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, ночью 2 декабря сотрудники локализовали выход воды на поверхность, отключили участок повреждённого трубопровода и обеспечили все меры безопасности. Уже демонтированы пять метров ненадёжного участка. Завершить работы и восстановить циркуляцию воды планируется сегодня к 10 часам.

В зоне дефекта оказались несколько автомобилей, видимых повреждений у них нет. Если таковые найдутся, ущерб автовладельцам возместят. Ответственность предприятия застрахована, отмечают в пресс-службе. И напоминают, что приближаться к местам парения и выхода горячей воды на поверхность ни в коем случае нельзя.

О прорыве в соцсетях сообщили местные жители. Они сняли на видео эффектный фонтан высотой до третьего этажа.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

OldObyvatel
Какие дефекты? С владельцев следует содрать стоимость помывки их авто, в которую включить стоимость ликвидации прорыва.
Чтоб знали, где парковаться.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний