Эффектный фонтан на Нахимова залил несколько машин, но повреждений у них пока не нашли

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ликвидируют последствия прорыва трубы на улице Нахимова, 3, в Василеостровском районе города.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, ночью 2 декабря сотрудники локализовали выход воды на поверхность, отключили участок повреждённого трубопровода и обеспечили все меры безопасности. Уже демонтированы пять метров ненадёжного участка. Завершить работы и восстановить циркуляцию воды планируется сегодня к 10 часам.

В зоне дефекта оказались несколько автомобилей, видимых повреждений у них нет. Если таковые найдутся, ущерб автовладельцам возместят. Ответственность предприятия застрахована, отмечают в пресс-службе. И напоминают, что приближаться к местам парения и выхода горячей воды на поверхность ни в коем случае нельзя.