Производители Петербурга выясняют, кто достоин называться лучшим в городе

Проголосовать за лучший бизнес-проект или компанию Петербурга и выбрать Человека года каждый может на специальном сайте премии.

В отличие от всех остальных, номинация «Сделано в Петербурге» объединила предприятия из самых разных отраслей. Тут и заслуженные «Ижорские заводы», «ОДК-Климов» и «Свеза», которые уже многие годы выпускают важнейшую для страны продукцию. И относительно новые производства: «Термотроник» (тепловое оборудование) и «Лосево» (молочная продукция). Есть три представителя высокотехнологичной индустрии красоты и здоровья — «Леврана» (косметика), «ВЕРТЕКС» (фармацевтика и косметика) и Estel (краска для волос). Представлены и местные бренды модной одежды — Lady Sharm и Matematika.

В последние дни перед окончанием голосования в этой номинации сложилась ситуация, при которой сразу шесть участников реально претендуют на победу. Явного лидера нет. Все они в двух шагах от главного приза — премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». До конца недели каждый из них имеет возможность привлечь как можно больше горожан для голосования, чтобы обеспечить себе решающий перевес.

«Главный критерий качества работы — то, что клиенты возвращаются после первой покупки во второй, третий раз. Те, кто начинает покупать нашу одежду, уже навсегда потеряны для других брендов. Критерии голосования в премии «Фонтанки», когда каждый может зайти на сайт и проголосовать, — это правильный подход. Это шанс для таких локальных брендов, как мой, куда-то пробиться и стать заметным, — рассказывает Мария Соловьева, генеральный директор бренда детской одежды «Математика». — Если сравнивать нас с большими монстрами индустрии, мы маленькие и никому не известные. Но люди, которые здесь живут и покупают одежду, может, не сами они, а их внучки или дочки, как правило, говорят то, что думают».

Проголосовать за участников номинации «Сделано в Петербурге» можно ЗДЕСЬ до 07 декабря.