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19.10.2020 15:00
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Голосуем за то, что сделано в Петербурге

Голосуем за любимые торговые марки, сделанные руками наших земляков и чье производство расположено в городе или в Ленинградской области

Опрос только для зарегистрированных пользователей. Войдите в свой профиль или зарегистрируйтесь на нашем портале.

Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Опрос завершится 1 декабря.

БРЕНД ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ MATEMATIKA

ВЕРТЕКС

ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ

ЛОСЕВО

ОДК-КЛИМОВ

СВЕЗА

ТЕРМОТРОНИК

ESTEL

LADY SHARM

LEVRANA

Чтобы проголосовать в других номинациях, перейдите на страницу премии

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