МВД проконтролирует проведение техосмотра автомобилей с помощью автоматизированной системы

Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа об эксплуатации единой автоматизированной информационной системы техосмотра. Через нее будет осуществляться и госнадзор за проведением ТО.



Как сообщает 1 декабря пресс-служба МВД России, обновленная информационная система, целью создания которой является систематизация сведений о техосмотре в электронном виде, будет соответствовать новым правилам ТО, которые вступят в силу 1 марта 2021 года. Диагностические карты будут оформлять в электронном виде в системе технического осмотра, обязательно фотографируя транспортное средство до и после ТО. Заверяться документ будет электронной подписью технического эксперта, который проводил осмотр.