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МВД проконтролирует проведение техосмотра автомобилей с помощью автоматизированной системы

Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа об эксплуатации единой автоматизированной информационной системы техосмотра. Через нее будет осуществляться и госнадзор за проведением ТО.

Как сообщает 1 декабря пресс-служба МВД России, обновленная информационная система, целью создания которой является систематизация сведений о техосмотре в электронном виде, будет соответствовать новым правилам ТО, которые вступят в силу 1 марта 2021 года. Диагностические карты будут оформлять в электронном виде в системе технического осмотра, обязательно фотографируя транспортное средство до и после ТО. Заверяться документ будет электронной подписью технического эксперта, который проводил осмотр.

В обновленной системе реализуют и осуществление государственного надзора за поведением техосмотра, которое возложено на полицию. Оператором системы будет МВД РФ.

Проект приказа опубликован на Едином портале для размещения информации о разработке проектов нормативных правовых актов, добавляют в ведомстве.

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