FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
76.20р91.20р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Двое «безмасочников» оштрафованы после игры «Зенита» с «Лацио». Ещё четверо не забыли про СИЗ, но тоже заплатят

Матч «Зенита» с римским «Лацио» почти через месяц напомнил о себе шестерым болельщикам. Двоим аукнулось пребывание на стадионе без масок, ещё четверых соблюдение коронавирусных ограничений не спасло.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 1 декабря, с поклонниками футбола разбирался Петроградский райсуд. За нарушение правил поведения зрителей на стадионе «Газпром Арена» привлекли шестерых.

Двое на матче «Зенита» и «Лацио» 4 ноября могли бы сойти за образцовых болельщиков, если бы не игнорировали коронавирусные правила. Ещё четверо были в масках, но средства индивидуальной защиты на лицах не помешали перебрать со спиртным.

Оскорбившие человеческое достоинство и общественную нравственность в масках оштрафованы на 3 тысячи рублей каждый. Столько же предстоит заплатить трезвым «безмасочникам».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний