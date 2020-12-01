Двое «безмасочников» оштрафованы после игры «Зенита» с «Лацио». Ещё четверо не забыли про СИЗ, но тоже заплатят

Матч «Зенита» с римским «Лацио» почти через месяц напомнил о себе шестерым болельщикам. Двоим аукнулось пребывание на стадионе без масок, ещё четверых соблюдение коронавирусных ограничений не спасло.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 1 декабря, с поклонниками футбола разбирался Петроградский райсуд. За нарушение правил поведения зрителей на стадионе «Газпром Арена» привлекли шестерых.



Двое на матче «Зенита» и «Лацио» 4 ноября могли бы сойти за образцовых болельщиков, если бы не игнорировали коронавирусные правила. Ещё четверо были в масках, но средства индивидуальной защиты на лицах не помешали перебрать со спиртным.

