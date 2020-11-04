В третий игровой день группового раунда Лиги Чемпионов петербургский «Зенит» принимал римский «Лацио». Команда Сергея Семака была как никогда близка к победе в главном клубном турнире Европы, но чуда не случилось: ничья — 1:1.

Ковид, потери и окситоцин

До матча активно обсуждались сложности римского клуба с тестами: в Петербург не приехал главный нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле. Источники «Фонтанки», знакомые с ситуацией, отмечали, что на выходных ряд футболистов-гостей сдал УЕФА тесты, которые оказались положительными; итальянские лаборатории в параллель уверенно выдавали отрицательные. Такие времена.

Перед игрой Сергей Семак заявил, что в матче точно не примут участие Малком, получивший травму в начале октября, простудившийся — тест отрицательный — Себастьян Дриусси и Сердар Азмун, восстанавливающийся от официальной ангины. Так же в запасе оказался новичок «Зенита» Вендел, получивший мышечное повреждение. Компанию Артему Дзюбе, который пропустил матч с «Химками», в итоге составили ветеран всех войн Юрий Жирков и лейтенант Александр Ерохин, ставший лучшим футболистом петербургского клуба в октябре: голевая передача и четыре гола.



Несмотря на эксперименты в линии обороны в игре 13 тура чемпионата России, когда на поле появились Данил Круговой, Данила Прохин и Дмитрий Чистяков, против «Лацио» на поле появилась привычная четверка: Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев по краям, Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен в центре.

Трогательная деталь: после матча против «Химок» «Зенит» выложил фотографию переживающего не лучший отрезок карьеры Ракицкого в инстаграмм, и сам защитник прокомментировал фото словами «Простите, что плохо играю». Петербургские любители футбола испытали прилив окситоцина, а сам комментарий за сутки набрал почти 2000 лайков.



автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

Ход матча

«Зенит» начал первый тайм с того, что основательно придавил гостей на их половине поля. Сразу после гимна болельщиков "Вираж" громогласно зарядил «Оп, давай-давай, доминируй-унижай», и это скандирование не казалось фигурой речи. К штрафной Михаила Кержакова футболисты «Лацио» подошли лишь на 12 минуте матча.

Несмотря на давление, голевые моменты в исполнении «Зенита» гостеприимно отсутствовали. Но на 32 минуте после зрелой комбинации Дзюба сбросил мяч головой Ерохину на пустые ворота, и лучший футболист октября был точен — 1:0.



Во втором тайме у того же Ерохина был отличный выход почти один на один, и именно Александр стал жертвой первой замены тренерского штаба Семака: со стадиона показалось, что меняли полузащитника по травме (замена оказалась нетипично ранней для Сергея Богдановича — уже на 61 минуте). На поле вышел Андрей Мостовой, который своим вторым касанием мог забить второй гол: после изящного прохода молодой футболист бил в дальний угол — мяч прокатился рядом со штангой. 17 427 болельщиков, пришедших на «Газпром Арену», разочарованно выдохнули.

На 65 минуте болезненный удар в поясницу получил Дзюба — с трибун было видно, что нападающему по-настоящему больно. Главный арбитр матча Артур Диаш, несмотря на серьезность нарушения правил, карточку показывать не стал. Дзюбе заморозили поясницу и через несколько минут форвард смог вернуться на поле.

Вираж ответил на вызовы времени разухабистой "Калинкой-малинкой" в раскачку. Звучало ярко и с национальным колоритом.

В конце второго тайма показалось, что Караваев решил повторить свой удивительный перформанс в Дортмунде и изо всех сил постарался организовать пенальти в ворота «Зенита». Диаш оставил эпизод без внимания. За 12 минут до финального свистка Вильмар Барриос получил болезненный удар сзади по ногам и пошел бодаться с обидчиком: показалось, что футболист «Лацио» что-то сказал колумбийцу. На поле тем временем вместо Жиркова появился еще один молодой собственный воспитанник Данил Круговой.

