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В порту Усть-Луга во время работы погиб составитель поездов

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура начала проверку в связи с получением работником АО «Порт Усть-Луга транспортная компания» травмы, повлекшей смерть.

Как сообщает 1 декабря пресс-служба прокуратуры, инцидент произошёл 28 ноября около 19:30 в порту Усть-Луга (Ленинградская область) при погрузо-разгрузочных работах на железнодорожных путях необщего пользования. Составитель поездов, который участвовал в маневровой работе по осаживанию вагонов, оказался зажат между вагонами и ходовой рамой экскаватора-выгружателя. Он скончался.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на устранение нарушений закона, привлечение виновных лиц к ответственности», — отмечается в сообщении.

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