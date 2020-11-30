Путин внес в Госдуму законопроект о запрете двойного гражданства для госслужащих и военных

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете лицам с иностранным гражданством или видом на жительство за границей занимать государственные должности. Проект документов 30 ноября был опубликован на сайте нижней палаты парламента.



Инициатива разработана в соответствии с последней редакцией Конституции РФ. Законопроект вводит запрет для госслужащих, которым оформляется допуск к гостайне, иметь гражданство или вид на жительство другого государства.

Госслужащие — обладатели иностранных паспортов, вида на жительство или не имеющие российского гражданства — обязаны сообщить об этом работодателю в течение 10 дней после вступления закона в силу. Те, кто выполнил это условие, имеют право работать еще в течение полугода. Но при условии, что в двадцатидневный срок с момента вступления закона в силу подтвердят свои намерения обзавестись гражданством РФ и отказаться от иностранного.