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Путин внес в Госдуму законопроект о запрете двойного гражданства для госслужащих и военных

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете лицам с иностранным гражданством или видом на жительство за границей занимать государственные должности. Проект документов 30 ноября был опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Инициатива разработана в соответствии с последней редакцией Конституции РФ. Законопроект вводит запрет для госслужащих, которым оформляется допуск к гостайне, иметь гражданство или вид на жительство другого государства.

Госслужащие — обладатели иностранных паспортов, вида на жительство или не имеющие российского гражданства — обязаны сообщить об этом работодателю в течение 10 дней после вступления закона в силу. Те, кто выполнил это условие, имеют право работать еще в течение полугода. Но при условии, что в двадцатидневный срок с момента вступления закона в силу подтвердят свои намерения обзавестись гражданством РФ и отказаться от иностранного.

«Иностранцы», которых невозможно перевести на должность, не предполагающую оформления допуска в гостайне, должны быть уволены. Кроме того, должностей лишатся и те владельцы паспортов других государств, которые в течение шести месяцев не представят доказательства, что имеют гражданство России и больше не являются гражданами других стран или обладателями вида на жительство за границей.

Запрет на двойное гражданство распространяется на глав регионов и руководителя Центробанка. Владельцам паспортов других стран запрещается служить в Вооруженных силах России, Нацгвардии, службе внешней разведки, ФСБ, госохране, военной прокуратуре.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года.

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Комментарии (13)

***_555
А недвижимость и счета? Имеющие домики в странах НАТО депутаты и чиновники - это нормально?
260551481
Улыбнуло, а когда граждане США, Роднина имеется ввиду и не только, сидит в Госдуме это как?!
dragvs
Бездумный закон. У нас некем даже президента заменить, придется из варяг снова брать?
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