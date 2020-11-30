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Спортивный директор «Зенита»: Не пониманию, почему подписание Малкома это провал

Спортивный директор футбольного клуба «Зенит» Хавьер Рибалта не считает ошибкой покупку за 40 млн нападаюющего Малкома. В интервью сайту «Чемпионат.com» в понедельник, 30 ноября, испанский специалист объяснил свою позицию.

«Подписание Малкома провал? Если игрок получает травму, то не играет — это нормально. В чём провал? Не понимаю, где тут он.

Малком не был в трансферных списках «Зенита»? Это неправда. Списки мы делаем вдвоём: я и Семак. И Малком в них был», — подчеркнул Рибалта.

«Зенит» приобрел Малкома за 40 млн евро у «Барселоны» в 2019 году. С тех пор Малком отыграл за петербургский клуб всего 11 матчей. Из них всего одна встреча пришлась на Лигу чемпионов, для которой он в основном и покупался. Во всех играх Малком забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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