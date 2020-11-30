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Водитель «Поло» рванул от ДПС по встречке на Октябрьской набережной. Ловили его со стрельбой

Ночь с 28 на 29 ноября оказалась жаркой для сотрудников ГИБДД. Гоняться за нарушителем и стрелять по колесам инспекторам пришлось не только в Адмиралтейском районе Петербурга, но и во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщает 30 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 23:20 28 ноября у дома 37 по Октябрьской набережной в Новосаратовке сотрудники ГИБДД проводили профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Инспекторы попытались остановить автомобиль Volkswagen Polo, но водитель требование об остановке проигнорировал, выехал на встречную полосу и, ускорившись, попытался скрыться.

Полицейские бросились в погоню. На требования остановиться нарушитель не реагировал, гнал, превышая скорость и создавая угрозу для других участников движения. Инспектор ГИБДД достал табельное оружие и, сделав предупредительный выстрел в воздух, трижды выстрелил по колесам «Фольксвагена». После этого у дома 26 по Колтушскому шоссе автомобиль наконец остановили.

В результате применения оружия никто не пострадал. За рулем «Фольксвагена» был 26-летний гражданин одного из сопредельных государств. Его доставили в полицию и составили на него административные протоколы.

Той же ночью, около 3 часов, полицейские со стрельбой ловили еще одного нарушителя. На Московском проспекте от погони пытался уйти водитель Toyota Camry. По машине открыли огонь, и водитель был ранен.

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Комментарии (2)

local_
Ну и депортировать его в сопредельное государство.Жаль,не подстрелили.
Sibir_5e4d67bbb7aea
бац, бац и мимо... фиговый стрелок из дорожного полицая...
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