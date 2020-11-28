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Сотрудница налоговой в Петербурге не уберегла миллион. Куш забрали телефонные мошенники

На уловку телефонных мошенников попалась сотрудница налоговой инспекции в Красносельском районе Петербурга. Деньги она отдала добровольно.

Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, накануне вечером в полицию обратилась 61-летняя жительница Красносельского шоссе. Сотрудница налоговой заявила о пропаже 1,1 млн рублей.

Днём ей с неизвестного номера позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка и предупредил об угрозе. Якобы персональные данные петербурженки стали известны мошенникам, и они уже оформляют кредиты. Чтобы исправить ситуацию, необходимо снять всю сумму и перевести её на новый счёт. Так женщина и сделала, пополнив кошелёк незнакомцев миллионом рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Комментарии (10)

Mikle776
я сегодня покупал одну вещицу всего за 3500р. Сделка была на улице и я захотел перевести их через мобильный банк (посредством смс). После введения кода, приходит сообщение, что операция подозрительная, что мобильный банк заблокирован и что надо срочно связаться с банком. Но тут же звонит робот сбера, говорит что операция подозрительная, но если я ее подтверждаю, то надо сказать ДА. Я Сказал. После этого попросили повторить цифры, которые мне назовут. Я повторил. После этого снова приходит смс, что разблокировали и можно повторить операцию. Пробую повторить, отказ- повторная операция, типа ждите пять минут. Пробую тупо ввести код из смс-ки, которая ранее приходила - отказ. Время идет, мы мерзнем... Достал нотик, вошел в инет и в личный кабинет- перевел без проблем. Потерял минут 10 как минимум! и это из-за 3500р!!! А тут миллионы переводят и никаких проблем нет... операции не вызывают подозрений!
Airlomaxa
Это все что нужно знать о профессионализме сотрудника налоговой службы. Следующий потерпевший будет сотрудник СК или прокуратуры?!
perekuz
"Пока живут на свете дураки, обманывать нам, стало быть, с руки", - лиса Алиса и кот Базилио.
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