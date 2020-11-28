Сотрудница налоговой в Петербурге не уберегла миллион. Куш забрали телефонные мошенники

На уловку телефонных мошенников попалась сотрудница налоговой инспекции в Красносельском районе Петербурга. Деньги она отдала добровольно.
Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, накануне вечером в полицию обратилась 61-летняя жительница Красносельского шоссе. Сотрудница налоговой заявила о пропаже 1,1 млн рублей.
Днём ей с неизвестного номера позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка и предупредил об угрозе. Якобы персональные данные петербурженки стали известны мошенникам, и они уже оформляют кредиты. Чтобы исправить ситуацию, необходимо снять всю сумму и перевести её на новый счёт. Так женщина и сделала, пополнив кошелёк незнакомцев миллионом рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.