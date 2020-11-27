Военных начали прививать от COVID-19. Вакцину уже получили 2,5 тысячи человек, у некоторых берут плазму

В России в соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава Вооружённых сил России против новой коронавирусной инфекции. Об этом 27 ноября сообщил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии министерства.

На сегодняшний день, по его словам, привиты более двух с половиной тысяч военнослужащих. До конца года их количество составит 80 тысяч человек. В общей сложности планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.

Кроме того, проводятся исследования по использованию для лечения COVID-19 плазмы вакцинированных военнослужащих с высоким титром антител. В проекте сейчас задействовано более 500 вакцинированных военнослужащих. Применение методики уже показало эффективность при тяжёлых формах заболевания, отметил Шойгу.