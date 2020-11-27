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Военных начали прививать от COVID-19. Вакцину уже получили 2,5 тысячи человек, у некоторых берут плазму

В России в соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава Вооружённых сил России против новой коронавирусной инфекции. Об этом 27 ноября сообщил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии министерства.

На сегодняшний день, по его словам, привиты более двух с половиной тысяч военнослужащих. До конца года их количество составит 80 тысяч человек. В общей сложности планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.

Кроме того, проводятся исследования по использованию для лечения COVID-19 плазмы вакцинированных военнослужащих с высоким титром антител. В проекте сейчас задействовано более 500 вакцинированных военнослужащих. Применение методики уже показало эффективность при тяжёлых формах заболевания, отметил Шойгу.

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. 14 октября он сообщил о регистрации препарата от центра «Вектор». До конца года в России планируется зарегистрировать третью вакцину.

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Комментарии (1)

spb7771250
Вот если до конца года 80 тысяч вакцинируют хотя бы первым уколом, можно будет говорить, что процесс пошел наконец-то. Пока что очередные новости будущего времени. Летом те же люди вопили, что осенью всех вакцинируют... )
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