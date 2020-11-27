«Люди, закончившие вуз, работают за копейки ради выживания». Жена главного тренера «Зенита» объяснила, почему отправила детей учиться в Лондон

Жена главного тренера «Зенита» Анна Семак раскритиковала отечественное образование. Отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, она объяснила, почему отправила учиться в Англию сыновей Ивана и Семена.



«Потому что мне не нравятся перспективы, открывающиеся перед теми, кто учится в России. Стоит признать, что в нашей стране талант ничего не стоит. Интеллектуальный труд оценивается в гроши. Сколько людей, закончивших вуз, работают за копейки ради выживания?» — написала Анна Семак.



Также она добавила, что для того, чтобы поступить в престижные школы Великобритании, они год к этому готовились.

