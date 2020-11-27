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«Люди, закончившие вуз, работают за копейки ради выживания». Жена главного тренера «Зенита» объяснила, почему отправила детей учиться в Лондон

Жена главного тренера «Зенита» Анна Семак раскритиковала отечественное образование. Отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, она объяснила, почему отправила учиться в Англию сыновей Ивана и Семена.

«Потому что мне не нравятся перспективы, открывающиеся перед теми, кто учится в России. Стоит признать, что в нашей стране талант ничего не стоит. Интеллектуальный труд оценивается в гроши. Сколько людей, закончивших вуз, работают за копейки ради выживания?» — написала Анна Семак.

Также она добавила, что для того, чтобы поступить в престижные школы Великобритании, они год к этому готовились.

«Мне гораздо важнее, чтоб сыновья воплотили в жизнь свои мечты, чем жили при мне, без интересов, в телефонах», — написала Анна.

Ранее Анна Семак рассказала, что, в отличие от своего мужа, периодически употребляет алкогольные напитки и в этом нет ничего плохого.

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Комментарии (20)

sub4ek
По большому счету, не важно, где ты учишься, а с кем. В престижных вузах наладить связи на всю оставшуюся жизнь, конечно, выше.
PudingLor
Все всё понимают.
Как показали история, уровень жизни в диктаторских странах всегда катится к нулю. Россия в этом не исключение.
Наш диктатор уже 20+ лет у власти и уровень жизни катится уверенно в сторону нуля.
В РФ имея высшее образование и работая на 2-3 работах тебе будет в лучшем случаи хватать денег на скромную еду без рыбы и без говядины.
В РФ купить машину это дело всей жизни, нужно или копить 10 лет или брать кредит на 10 лет и отдавать 50% от дохода за простое авто.
Купить квартиру не воруя вообще не реально.

Поэтому логично желание уехать в ЕС или Англию, где начальный уровень ЗП после института от 3000 евро, а в РФ начальный уровень ЗП порядка 200 евро.
260657101
Самый главный вопрос даже не где в России учиться, а кто научит? Могут быть исключения там где не нужная дорогостоящая лабораторная база, и где работают подвижники которым нищенская зарплата препода не важна, но кроме прикладной математики пожалуй нет ничего, да и то там уже все кто мог учить уехали квантами работать.
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