В Петербурге вычислили группу наркодилеров с хвостом из уголовных дел. Задерживали со спецназом

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке спецназа «Гром» накрыли поставщиков запрещённого. Белый порошок продавали через мессенджер и закладывали в Петербурге и Ленинградской области.



Как стало известно «Фонтанке» 27 ноября, два дня назад были задержаны шесть подозреваемых в наркоторговле от 33 до 46 лет. По версии следствия, продажу через Telegram наладил 39-летний житель Маршала Захарова, которого в прошлом неоднократно привлекали к ответственности за кражу и по наркотическим статьям.

