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В Петербурге вычислили группу наркодилеров с хвостом из уголовных дел. Задерживали со спецназом

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке спецназа «Гром» накрыли поставщиков запрещённого. Белый порошок продавали через мессенджер и закладывали в Петербурге и Ленинградской области.

Как стало известно «Фонтанке» 27 ноября, два дня назад были задержаны шесть подозреваемых в наркоторговле от 33 до 46 лет. По версии следствия, продажу через Telegram наладил 39-летний житель Маршала Захарова, которого в прошлом неоднократно привлекали к ответственности за кражу и по наркотическим статьям.

Вместе с ним администрировал магазин его сосед-ровесник, он же периодически оставлял клиентам «закладки». Исключительно тайниками занималась трое мужчин, единственная в группе 41-летняя женщина была оператором.

При обыске в квартирах и по карманам полицейские нашли белый порошок, оказавшийся синтетическим наркотиком. Также изъяли оборудование для фасовки товара. Возбуждено уголовное дело, при этом полицейские полагают, что задержанные причастны ещё к 17 ранее возбуждённым делам.

Четверых фигурантов отправили под стражу, двум администраторам меру пока не избирали.

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Комментарии (6)

emmitya
Жду, когда повылазят две категории:
- все это инспирировано Кремлем и лично Путиным (они организовали продажу наркоты и вообще довели людей до наркозависимости);
- менты устроили очередную подставу, да еще и со спецназом задерживали ослабленных жизнью людей и к тому же 41 летнюю ЖЕНЩИНУ.....
Пока их нет, сообщу, что рад. Город стал чище, может быть несколько потенциальных потребителей не стали таковыми....
Путин Лутин
"39-летний житель Маршала Захарова"- это что вообще такое? Город новый у нас появился в России? или сотрудники Фонтанки совсем деградировали?
Дон_Бидон
Я не кровожаден, но в этом случае было бы здорово заставить их весь свой "товар" сожрать, а результат транслировать в прямом эфире на Фонтанке.
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