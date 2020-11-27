В Петербурге вычислили группу наркодилеров с хвостом из уголовных дел. Задерживали со спецназом

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке спецназа «Гром» накрыли поставщиков запрещённого. Белый порошок продавали через мессенджер и закладывали в Петербурге и Ленинградской области.
Как стало известно «Фонтанке» 27 ноября, два дня назад были задержаны шесть подозреваемых в наркоторговле от 33 до 46 лет. По версии следствия, продажу через Telegram наладил 39-летний житель Маршала Захарова, которого в прошлом неоднократно привлекали к ответственности за кражу и по наркотическим статьям.
Вместе с ним администрировал магазин его сосед-ровесник, он же периодически оставлял клиентам «закладки». Исключительно тайниками занималась трое мужчин, единственная в группе 41-летняя женщина была оператором.
При обыске в квартирах и по карманам полицейские нашли белый порошок, оказавшийся синтетическим наркотиком. Также изъяли оборудование для фасовки товара. Возбуждено уголовное дело, при этом полицейские полагают, что задержанные причастны ещё к 17 ранее возбуждённым делам.
Четверых фигурантов отправили под стражу, двум администраторам меру пока не избирали.