Как сообщается на сайте регионального правительства 27 ноября, главе местной власти, которая не справилась с обязанностями, будет объявлен выговор. Привлечь чиновницу к ответственности потребовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. «Работы мы там никакой не увидели. В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели её, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу», — заявил Кожемяко.

Мощный циклон с ледяным дождём, который обрушился на Приморье, стоил работы руководителю административно-территориального управления острова Русский Ирине Пан. Пока жители переживали последствие ЧС, ответственная за помощь чиновница себя не проявила.

Он распорядился, чтобы за тем, что люди получают необходимую помощь, следил один из заместителей главы Владивостока. Как уточнили в пресс-службе мэрии, эти обязанности закрепили за заместителем главы администрации города Максимом Акульшиным. Также там подтвердили, что начальник административно-территориального управления Фрунзенского района, в который входит остров Русский, Ирина Пан отстранена от работы, пишет ТАСС.

Ситуация с электроснабжением на Русском — самая сложная во Владивостоке, в том числе и потому, что на острове нет сетей с низким напряжением. Кроме того, неизвестные украли 3,5 километра медного провода. Всё это сказывается на скорости и возможностях для восстановления энергообеспечения, отмечают в правительстве Приморского края.

27 ноября на острове устанавливают дополнительные полевые кухни. Жителям удалённых посёлков раздадут 150 газовых плит, установят новые электрогенераторы и организуют развоз топлива для них.

Мост, который завалило ледяными глыбами, всё ещё покрыт тоннами льда, обломки время от времени падают на проезжую часть. Предполагается, что на расчистку моста понадобятся ещё десять дней. При благоприятных условиях могут справиться быстрее — за шесть дней. «Альпинисты находятся на высоте 200 метров, вручную передвигая крепежные устройства. Смены длятся по восемь часов. Конечно, им приходится предпринимать героические усилия, чтобы убрать ту наледь, которая мешает эксплуатации моста, в частности проезду по нему автотранспорта», — подчеркнул губернатор края. Сам он смог проехать по Русскому мосту на грузовике с усиленной крышей, которую предусмотрели для перевозки специалистов, обслуживающих сооружение, и доставки жизненно необходимых грузов на остров. Только так можно защититься от обломков льда, которые время от времени падают на проезжую часть, отмечается на сайте правительства.