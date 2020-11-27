Исследователи выяснили, в чём опасность удалённой работы

У людей, в условиях пандемии работающих из дома, может возникать боль в горле. К такому неожиданному выводу пришли ученые из Тринити колледжа в Дублине.

Как передаёт 27 ноября РИА Новости со ссылкой на The Daily Mail, в исследовании участвовали 1575 человек. 516 сообщили о проблемах с горлом, при этом у 86% из них до введения ограничительных мер таких проблем не возникало.

По мнению исследователей, причина в том, что сотрудникам компаний приходится повышать голос, чтобы быть услышанными во время онлайн-конференций в Zoom.