Законопроект об удаленке остался без «права на офлайн», но с возможностью увольнения через два дня без выхода на связь

Принятый во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной занятости претерпел изменения. Путин призвал к балансу между работниками и работодателями.
«Во втором, основном чтении принят законопроект, уточняющий понятие удаленной работы, которая может быть постоянной, временной (на срок не более шести месяцев) или периодической», — сообщается 26 ноября на сайте Госдумы РФ.
Законотворцы настаивают, что поправки в Трудовой кодекс помогут регулировать сферу удаленной работы и сохранить занятость. «Российское трудовое законодательство оказалось не готовым к массовому переводу работников на удаленный режим работы», — уточняется в пояснительной записке.
Так, документ содержит перечень причин, которые могут стать основанием для перевода на дистанционный режим работы. Например, в законопроекте оговорены «эпидемии» и другие «исключительные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части». При этом уход на удаленку не может стать основанием для снижения заработной платы и быть произведен без согласия сотрудника. Период временной дистанционной работы не должен превышать полгода.
В законопроекте сокращен перечень оснований для увольнения удаленных работников. Если сотрудник не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней без уважительной причины, то договор может быть расторгнут.
В версии законопроекта к первому чтению оговаривалось «право на офлайн» — «законодательное правило, предусматривающее порядок взаимодействия с работником с помощью электронных средств связи в его время отдыха по аналогии с привлечением к сверхурочной работе». Из новой редакции «право на офлайн» было исключено, однако время взаимодействия работодателя с сотрудником во время отдыха работника считается сверхурочной работой.
Президент России Владимир Путин сегодня, 26 ноября, также прокомментировал усовершенствование сферы удаленной работы. «Обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения ее излишнего нормативного регулирования», — сообщается в перечне поручений на сайте Кремля.