Законопроект об удаленке остался без «права на офлайн», но с возможностью увольнения через два дня без выхода на связь

Законотворцы настаивают, что поправки в Трудовой кодекс помогут регулировать сферу удаленной работы и сохранить занятость. «Российское трудовое законодательство оказалось не готовым к массовому переводу работников на удаленный режим работы», — уточняется в пояснительной записке.

«Во втором, основном чтении принят законопроект, уточняющий понятие удаленной работы, которая может быть постоянной, временной (на срок не более шести месяцев) или периодической», — сообщается 26 ноября на сайте Госдумы РФ.

Так, документ содержит перечень причин, которые могут стать основанием для перевода на дистанционный режим работы. Например, в законопроекте оговорены «эпидемии» и другие «исключительные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части». При этом уход на удаленку не может стать основанием для снижения заработной платы и быть произведен без согласия сотрудника. Период временной дистанционной работы не должен превышать полгода.

В законопроекте сокращен перечень оснований для увольнения удаленных работников. Если сотрудник не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней без уважительной причины, то договор может быть расторгнут.

В версии законопроекта к первому чтению оговаривалось «право на офлайн» — «законодательное правило, предусматривающее порядок взаимодействия с работником с помощью электронных средств связи в его время отдыха по аналогии с привлечением к сверхурочной работе». Из новой редакции «право на офлайн» было исключено, однако время взаимодействия работодателя с сотрудником во время отдыха работника считается сверхурочной работой.