«Прячься кто может!» Как петербургским офисам и заведениям спастись от ревизии Роспотребнадзора

автор фото Александр Миридонов/Коммерсантъ

Роспотребнадзор анонсировал внеплановые проверки 1500 петербургских организаций, сотрудники которых уже болели коронавирусом. В масштабе города цифра небольшая, но в ведомстве дали понять, что это только начало. Инспекторы активно взялись за дело, когда выяснили, что самые главные нарушения, которые допускают работодатели, лежат в плоскости взаимоотношений с кашляющими и температурящими сотрудниками, а не в вопросах снабжения их масками и перчатками.

Первые результаты работы Роспотребнадзора в этом направлении показали, что 87% работодателей не изолируют сотрудников, которые контактировали с заболевшими, а 78% компаний вообще скрывают факт выявленных случаев коронавируса. 92% организаций не проводят должным образом дезинфекцию, а у 50% хромает перчаточно-масочный режим.



«Не знаешь, как поступить — делай все по закону»

Похоже, большинство городских компаний, особенно небольших, попросту не в курсе, как себя вести, если один из ее сотрудников присылает с утра смс: «Я, кажется, заболел». Юристы советуют в первую очередь почитать, чего требует государство.

В стандартах безопасной деятельности предприятий различных отраслей прописан примерно одинаковый алгоритм, как должен действовать работодатель в случаях, если у сотрудника подозрение на коронавирус или он уже заболел.

Роспотребнадзор требует ознакомить работников со списком доступных поликлиник. Использовать устройства для обеззараживания воздуха и поверхностей для дезинфекции помещения. Сотрудник, подозревающий у себя коронавирус, должен сообщить об этом руководителю. От него требуется содействовать направлению пациента в больницу. Если у работника подтверждается заражение коронавирусом, руководству нужно собрать сведения о контактах этого специалиста на предприятии за последние 14 дней и «уведомить всех работников» из этого списка о необходимости соблюдения самоизоляции. Срок самоизоляции в стандарте не прописан. В заключении, администрация должна провести обязательную заключительную дезинфекцию силами специализированной организации. Для предприятий общепита, торговли и ряда других в стандарте прописаны более жесткие требования к уборке вплоть до концентрации раствора.

«По результатам заключительной дезинфекции оформляется акт. В акте должны быть отражены следующие сведения: лицо, проводившее дезинфекцию, метод дезинфекции, наименование дезинфицирующего средства, концентрация рабочего раствора, расход на 1 кв. м, площадь обработанных помещений», — сказано в инструкции для общепита.

Стандартам безопасности вторит постановление правительства города №121, однако оно в свойственной себе манере только рекомендует, например, «незамедлительно предоставить» по запросу Роспотребнадзора сведения о сотрудниках, контактировавших с заболевшим, и провести дезинфекцию на его рабочем месте.

Об отправке контактных на самоизоляцию в постановлении ничего не сказано, а в стандарте прописано, что работодатель должен лишь уведомить сотрудников, что им нужно покинуть офисы. Поэтому претензия Роспотребнадзора, что 87% работодателей не изолируют контактных сотрудников, в первую очередь, касается сознательности самих трудящихся. По рассказам некоторых петербургских работодателей, самоорганизуются они неплохо.



«Следи за собой»

«В нашем случае большая часть персонала — процентов 40% переболело в первую волну, как выяснилось. Причем, лежали и в Боткинской — тогда еще и места были — повезло сотрудникам, — вспоминает Ляля Садыкова, руководитель сети салонов красоты «Лаки Лайк» и парикмахерских «Бигуди». — За последнее время был выявлен только один случай — положительный тест. Мы вызвали специальную службу, которая продезинфицировала помещение. Ну, и теперь на фоне этого ждем проверку Роспотребнадзора».

«У нас в компании считается не то что дурным тоном, а в целом неприемлемым прийти в офис с соплями. Температура — не температура — неважно. Такие люди — и они в единичных случаях — изгоняются из офиса моментально. Потому что у всех есть семьи, и никто не заслуживает заболеть из-за того, что кому-то другому больному приспичило посидеть в офисе», — говорит менеджер спецпроектов петербургского издательства «Банда умников» Никита Гончаров. Он вспоминает два эпизода коронавируса в организации, но в обоих сотрудники чувствовали недомогание на выходных и с понедельника не приходили в офис.



«Таким образом нам удалось избежать какого-то массового мора из-за разумных правил поведения. Все контактные поверхности — руки, краны и прочее — у нас моются и протираются три раза в день. Мастер чистоты проводит дезинфекцию офиса ежедневно. Пол дезинфицирующими веществами мы, конечно, не заливаем, но все, что входит в требования Роспотребнадзора, делаем», — уверяет Гончаров.

«Мы не знаем точно, как вас защитить»

Готовящиеся защищать нарушителей юристы хватаются за голову: соблюдение профилактических мер, штрафы — все сейчас отдано на откуп человеческой сознательности. Ни о какой точности речи не идет, а из той немногочисленной судебной практики, что сейчас сложилась, выделить какие-то общие черты трудно. Суды, например, могут отменить постановление надзорного органа о нарушении, если оно составлено неправильно, с описками и неточностями. В таком случае, даже если нарушение и было, наказания за него удастся избежать.

Адвокат Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов Анна Гаврилова указывает на нехватку проработанных на более высоком уровне положений, касающихся такой ситуации. У юристов есть понимание, как действовать в режимах ЧС, карантина, эпидемии, но в условиях неопределенности, они разводят руками.



«Безусловно, все законопослушные лица обязаны соблюдать установленные предписания. Особенно в целях защиты от распространения инфекции. Однако, механизм реализации исполнения и контроля за ним еще не сформирован. Банально отсутствует судебная практика, где работник или работодатель одержал бы победу в «коронавирусном» споре», — отмечает юрист Общероссийского правозащитного центра Руслан Курушин.

И еще долго такую практику сформировать будет сложно, поскольку до сих пор неясно, кто и как должен определять факт контактирования с больным, как должна проходить самоизоляция и будет ли работник обеспечен сохранением заработной платы, если он фактически не болен и не имеет больничного, считает эксперт.

За сентябрь петербургские суды приняли 337 дел по «санитарно-эпидемиологическому» п.2 ст.6.3 КоАП РФ, за октябрь — 303, а за неполный ноябрь — всего 107, почти откатившись к показателям августа, когда было принято 80 таких дел.

Чтоб неповадно было

По сути, за неотправку сотрудников на самоизоляцию, как и за отсутствие масок с перчатками должностному лицу может грозить наказание по п.2 ст.6.3 КоАП РФ: штраф в размере от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, если никто не пострадал, в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, если такие действия повлекли за собой причинение вреда здоровью или привели к смерти человека, но не содержат уголовно наказуемого деяния. Компанию могут оштрафовать на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или приостановить деятельность до 90 суток.



При возникновении угрозы массового заболевания, наступает уголовная ответственность по ст.236 УК РФ. Статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, если нарушение по неосторожности повлекло массовое заболевание; от трех до пяти лет лишения свободы, если из-за этого умер один человек: и от пяти до семи лет — если погибших два и более.

«Предположим, у работника ковид, ему был выдан листок нетрудоспособности в соответствии с законом, а работодатель настаивает на его работе. Тогда это уже, помимо административной, уголовная ответственность», — объясняет Гаврилова. Если сотрудник сознательно ходит на работу после положительного теста на коронавирус, потому что у него нечем кормить семью и нужно выплачивать ипотеку, он тоже совершает уголовное преступление. По мнению адвоката, здесь можно провести аналогию с ВИЧ. За сознательное заражение двух или более человек этим вирусом могут лишить свободы на срок до восьми лет.

«Весьма не однозначна процедура привлечения работодателя к ответственности за сокрытие случаев заболевания сотрудников. Думаю, предприятия будут привлекаться к ответственности и обращаться в суд для отмены наложенных санкций. Невозможно однозначно определить знал ли работодатель о заболеваниях, либо сотрудник уклонился от сообщения об этом работодателю, либо они оба решили скрыть данное обстоятельство», — рассуждает Курушин.

Также он сомневается, что обеспокоенный здоровьем персонала работодатель может заставить сотрудника пройти тестирование на коронавирус на предприятии, если тот наотрез отказывается. Скорее, строптивый служащий столкнется с ультиматумом: либо тест, либо отстранение.

«В некоторых трудовых договорах понятия о тестировании и прохождении осмотров имеют место быть. <...> Так вот, если на основании такого пункта, который существует у всех работников, работодатель дает такое распоряжение (пройти массовое тестирование на предприятии — Прим.ред.) — это вполне законно, даже без распоряжения исполнительной власти», — считает Анна Гаврилова.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

