«Совершенно погано». Начальник Госпиталя для ветеранов войн рассказал, как болел ковидом

Первые три дня после заражения коронавирусом главврач крупнейшего коронавирусного госпиталя в Петербурге Максим Кабанов лечился дома, но вскоре подчиненные сдали его в больницу им. Боткина. Теперь он сетует, что не может пробежать марафон.
О течении болезни Кабанов рассказал «Фонтанке» 26 ноября. Он подтвердил, что болезнь «совершенно поганая» и героев «здесь нет». Сперва он лечился дома и пытался удаленно работать, но началась интоксикация. «Просыпался мокрый, аппетит полностью отсутствует», — поделился начальник госпиталя. В начале недели, 12 октября, он поехал «сдаваться в госпиталь». Сотрудники его осмотрели, поставили капельницу и позвонили в Боткинскую больницу. Кабанов говорит, что хотел бы лечиться в «Ленэкспо» и своим примером показать, что ничего страшного там нет, но павильоны были еще закрыты.
«Вы прекрасно понимаете, когда люди подчинены тебе и ты сам врач, ты начинаешь диктовать условия своего лечения. Плюс, опять же, подставлять интимные места для инъекций персоналу, не совсем, наверное, хорошо», — объяснил Кабанов, почему поехал в Боткина. Там он прошел лечение и благополучно выписался.
По его словам, с гриппом коронавирус не имеет ничего общего. «Совсем другая тема», — добавил начальник. Сейчас Кабанову тяжело заниматься такой физической нагрузкой, как бег. «Хотел марафон пробежать, но понял, что надо отложить», — рассказал начальник ГВВ.
Максиму Кабанову 53 года. В настоящее время возглавляемое им учреждение представляет собой комплекс из нескольких зданий в Невском районе — сам госпиталь, центр реабилитации и центр лечения жителей блокадного Ленинграда. Под управлением Кабанова также находится развернутый на территории Ленэкспо коронавирусный стационар. Вскоре планируется увеличить его мощность до 2,5 тысячи коек.