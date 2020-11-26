«Совершенно погано». Начальник Госпиталя для ветеранов войн рассказал, как болел ковидом

Первые три дня после заражения коронавирусом главврач крупнейшего коронавирусного госпиталя в Петербурге Максим Кабанов лечился дома, но вскоре подчиненные сдали его в больницу им. Боткина. Теперь он сетует, что не может пробежать марафон.



О течении болезни Кабанов рассказал «Фонтанке» 26 ноября. Он подтвердил, что болезнь «совершенно поганая» и героев «здесь нет». Сперва он лечился дома и пытался удаленно работать, но началась интоксикация. «Просыпался мокрый, аппетит полностью отсутствует», — поделился начальник госпиталя. В начале недели, 12 октября, он поехал «сдаваться в госпиталь». Сотрудники его осмотрели, поставили капельницу и позвонили в Боткинскую больницу. Кабанов говорит, что хотел бы лечиться в «Ленэкспо» и своим примером показать, что ничего страшного там нет, но павильоны были еще закрыты.