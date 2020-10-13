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13.10.2020 16:23
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Начальник крупнейшего коронавирусного госпиталя в Петербурге заразился COVID-19

Начальника Госпиталя для ветеранов войн Петербурга Максима Кабанова госпитализировали с коронавирусом. Госпиталь обслуживает инфекционный коечный фонд на 3000 пациентов.

Заражение Кабанова коронавирусом «Фонтанке» 13 октября подтвердили в пресс-службе госпиталя (ГВВ), отказавшись отвечать на вопрос о самочувствии и ходе лечения.

Обязанности Кабанова в Госпитале для ветеранов войн, где развернуто более 500 коек под коронавирус, исполняет заместитель по кардиологии Татьяна Погода. Заместитель по хирургии Константин Семенцов назначен главным в «Ленэкспо» — временном госпитале на 2500 мест.

Максиму Кабанову 25 октября исполнится 53 года. Неделю назад петербургский парламент объявил ему благодарность за борьбу с коронавирусом. Решение получилось спорным. Депутаты напомнили, что заместитель Кабанова Руслан Дмитришен приехал из-за границы, нарушил самоизоляцию, вышел на работу с коронавирусом, из-за чего медработники госпиталя заразились COVID-19. В парламентском досье на Кабанова также есть переписка Генпрокуратуры и Следственного комитета о проверке по фактам гибели пациентов и медперсонала в госпитале.

Госпиталь для ветеранов войн получает деньги за поступающих пациентов на основную свою площадку и в «Ленэкспо». Источник финансирования — территориальный фонд обязательного медстрахования (ТФОМС). Он, в свою очередь, получает деньги из бюджета Санкт-Петербурга и федерального фонда, собирающего взносы с работодателей. В четвертом квартале госпиталь получит более 700 миллионов рублей — столько же, сколько инфекционная больница им. Боткина, куда доставляют самых тяжелых пациентов с COVID-19.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Femida_5e4d02367da01
Ура! Чтоб его увезли в Ленэкспо и чтоб ему оттуда своими ногами не выйти!
Константа
Аховая работа у человека, не позавидуешь, так еще и гадость эту сам подхватил, выздоровления ему и нетяжелого течения. Да :)
263820951
А что вакцина уже закончилась? всю за рубеж продали?
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