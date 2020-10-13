Начальник крупнейшего коронавирусного госпиталя в Петербурге заразился COVID-19

Обязанности Кабанова в Госпитале для ветеранов войн, где развернуто более 500 коек под коронавирус, исполняет заместитель по кардиологии Татьяна Погода. Заместитель по хирургии Константин Семенцов назначен главным в «Ленэкспо» — временном госпитале на 2500 мест.

Максиму Кабанову 25 октября исполнится 53 года. Неделю назад петербургский парламент объявил ему благодарность за борьбу с коронавирусом. Решение получилось спорным. Депутаты напомнили, что заместитель Кабанова Руслан Дмитришен приехал из-за границы, нарушил самоизоляцию, вышел на работу с коронавирусом, из-за чего медработники госпиталя заразились COVID-19. В парламентском досье на Кабанова также есть переписка Генпрокуратуры и Следственного комитета о проверке по фактам гибели пациентов и медперсонала в госпитале.



Госпиталь для ветеранов войн получает деньги за поступающих пациентов на основную свою площадку и в «Ленэкспо». Источник финансирования — территориальный фонд обязательного медстрахования (ТФОМС). Он, в свою очередь, получает деньги из бюджета Санкт-Петербурга и федерального фонда, собирающего взносы с работодателей. В четвертом квартале госпиталь получит более 700 миллионов рублей — столько же, сколько инфекционная больница им. Боткина, куда доставляют самых тяжелых пациентов с COVID-19.

