Четыре корпуса «Ленэкспо» готовятся принимать пациентов с коронавирусом

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, курирующий здравоохранение в правительстве города, заявил, что четыре корпуса «Ленэкспо» 1, 2, 3 и 8 переоборудуют для приема пациентов, в том числе и тяжелобольных COVID-19. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.



Сейчас в зданиях прокладывают линии по подводке кислорода. В Петербург везут две 10-тонные емкости под кислородную станцию для открывающихся корпусов временного госпиталя. Работы в самих корпусах ведутся круглосуточно.



Всего во временном госпитале вместе с новыми корпусами смогут принимать 2500 пациентов. Сейчас в «Ленэкспо» при наличии 1295 находятся 508 человек.

