Четыре корпуса «Ленэкспо» готовятся принимать пациентов с коронавирусом

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, курирующий здравоохранение в правительстве города, заявил, что четыре корпуса «Ленэкспо» 1, 2, 3 и 8 переоборудуют для приема пациентов, в том числе и тяжелобольных COVID-19. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.
Сейчас в зданиях прокладывают линии по подводке кислорода. В Петербург везут две 10-тонные емкости под кислородную станцию для открывающихся корпусов временного госпиталя. Работы в самих корпусах ведутся круглосуточно.
Всего во временном госпитале вместе с новыми корпусами смогут принимать 2500 пациентов. Сейчас в «Ленэкспо» при наличии 1295 находятся 508 человек.
Также по словам Эргашева, есть договоренности о перепрофилировании нескольких сотен коек в федеральных учреждениях, которые расположены в Петербурге, под пациентов с коронавирусом.
Вице-губернатор сообщили, что в Петербурге больных COVID-19 принимают 16 городских и четырех федеральных стационара.
«В них развернуты 10 846 инфекционных коек, свободны 7,7 процента, – сообщил Олег Эргашев.
Вице-губернатор также сообщил, что за минувшие сутки в Петербурге госпитализированы 917 пациентов, тогда как сутками ранее – 569 человек. Всего 25 ноября, согласно данным оперштаба, в Петербурге выявлен 3421 новый случай заражения коронавирусом.